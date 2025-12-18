Британська фінтех-компанія Revolut оголосила про запуск власної послуги мобільного зв’язку. Сервіс називається Revolut Mobile і вже доступний клієнтам у Великій Британії. Як повідомляє Bloomberg, компанія водночас запускає такий самий продукт у Польщі.

Ранні підписники, які приєднаються до 30 березня, платитимуть £12,50 (близько $16,73) щомісяця. Після цієї дати вартість зросте до £14,99. Базовий тариф охоплює безлімітний доступ до 5G-інтернету, дзвінки й текстові повідомлення (SMS). Окрема перевага — 20 ГБ мобільного трафіку для використання в країнах Європейського Союзу та США без додаткової плати. Користувачі також зможуть мати кілька номерів й обмінюватися повідомленнями за кордоном без додаткових витрат.

З технічного погляду Revolut працює як віртуальний мобільний оператор (MVNO). Компанія не будує власну телекомунікаційну інфраструктуру. Натомість фінтех-гігант уклав партнерську угоду з американським стартапом Gigs, який забезпечує програмну платформу для послуг зв’язку. Зв’язок працюватиме через мережу VodafoneThree. Віртуальні оператори вже контролюють майже п’яту частину британського ринку мобільного зв’язку. Така модель дає змогу швидко запустити послугу, не створюючи телекомунікаційну мережу самостійно.

У Великій Британії Revolut має 12 мільйонів клієнтів. У Польщі компанія налічує 5 мільйонів користувачів додатка. Керівництво планує розширити мобільну послугу на інші країни. Конкретні географічні напрямки експансії компанія поки не називає.

Запуск мобільного зв’язку є частиною довгострокової стратегії, щоб перетворити Revolut на універсальну платформу. Компанія прагне стати «супердодатком», який поєднує фінансові операції, подорожі й тепер телекомунікаційні послуги. Раніше фінтех уже пропонував клієнтам вбудовані SIM-карти (eSIM) для інтернет-роумінгу під час подорожей. Нова послуга значно розширює можливості й повністю замінює традиційного мобільного оператора.

Revolut не єдина нетрадиційна компанія, яка планує вийти на ринок мобільного зв’язку. Нагадаємо, ми писали про плани американського ютубера MrBeast створити власного мобільного оператора. Згідно з презентаційними матеріалами, блогер також розглядає модель MVNO. Проєкт можуть реалізувати вже у 2026 році.