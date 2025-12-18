UARU

«Оскар» переїжджає на YouTube: з 2029 року церемонію безплатно транслюватиме стримінгова платформа

«Оскар» переїжджає на YouTube

Американська кіноакадемія уклала багаторічну угоду з YouTube, за якою стримінгова платформа транслюватиме премію «Оскар» виключно у своєму ефірі впродовж 2029-2033 років. Про це пише Variety.

Угода почне діяти з 101-ї церемонії нагородження 2029 року. Це завершить багаторічну співпрацю з телеканалом ABC, який показував подію з 1976 року. Утім, до того часу ABC зберігає права на трансляцію церемонії, зокрема й сторічного ювілею премії 2028 року.

За новою угодою YouTube безплатно транслюватиме у світовому ефірі не лише саму церемонію, а й супутні заходи. Глядачі в усьому світі, а також передплатники YouTube TV у США зможуть подивитися червону доріжку, залаштункові події та Governors Ball наживо. Платформа також показуватиме додаткові програми Академії — Governors Awards, Student Academy Awards, обід для номінантів і інші події.

Трансляція залишиться рекламною, втім глядачі зможуть обрати субтитри й аудіодоріжки різними мовами. Таке рішення має розширити глобальну аудиторію премії та залучити нові покоління кінематографістів, наголошує керівництво Академії.

Як пише Variety, YouTube заплатила за права дев’ятизначну суму, випередивши пропозиції Disney/ABC і NBCUniversal. Попередня угода передбачала виплату близько 100 мільйонів доларів щороку, проте через падіння телевізійних рейтингів Disney хотіла зменшити витрати на ліцензію.

Цей перехід показує масштабні зміни у медіаіндустрії, де стримінгові платформи дедалі активніше конкурують із традиційним телебаченням. Водночас YouTube доведеться побудувати виробничу інфраструктуру для масштабної прямої трансляції, на що в компанії є три роки.

Представниця ABC Entertainment подякувала за багаторічну співпрацю й побажала Академії подальших успіхів. У Disney дізналися про угоду лише за кілька хвилин до публічного оголошення.

Редакція Mediasat
