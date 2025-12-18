Нацрада оштрафувала youtv на 296 тисяч гривень за фільм з Машковим

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення (Нацрада) оштрафувала OTT-платформу youtv на 296 тисяч гривень. Штраф стосується показу фільму за участі російського актора Володимира Машкова, який перебуває в Переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Про це повідомляє «Детектор Медіа».

Регулятор ухвалив це рішення 18 грудня на черговому засіданні. Причиною став показ у каталозі платформи стрічки «Місія нездійсненна: Протокол “Фантом”», де Машков зіграв одну з ролей.

Нацрада провела перевірку діяльності ТОВ «Платформа ТВ». Представник Нацради Максим Онопрієнко повідомив, що компанія визнала порушення. Водночас представники реєстранта зазначили, що інцидент стався через потребу проаналізувати великий обсяг контенту. Після виявлення проблеми фільм вилучили з каталогу.

Представниця платформи Аліна Глущенко назвала причиною технічну помилку. За її словами, російський актор з’явився лише в епізодичній ролі наприкінці стрічки. Це ускладнило виявлення порушення. Компанія видалила фільм одразу після того, як дізналася про проблему.

Максим Онопрієнко підкреслив, що Нацрада визначила високий рівень суспільної небезпеки цього порушення. «Детектор Медіа» також зазначає, що Нацрада врахувала, що Машков активно популяризує ідеологію «русского міра» й підтримує російські спецслужби. Ситуацію погіршив той факт, що фільм перебував на платформі протягом року.

За результатами розгляду члени Нацради проголосували за штраф у розмірі 296 тисяч гривень.

Нагадаємо, на попередньому засіданні Нацрада винесла припис OTT-платформі youtv за порушення законодавства.