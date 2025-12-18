MEGOGO покаже вирішальний матч «Шахтаря» в Лізі конференцій

18 грудня «Шахтар» проведе завершальний матч основного етапу Ліги конференцій проти хорватської «Рієки». Гра стартує о 22:00 за Києвом. Матч покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні.

Усі матчі Ліги конференцій і Ліги Європи транслюватимуть на OTT-платформі (over-the-top) за передплатою «Спорт» та в усіх пакетах «MEGOPACK». Окремі поєдинки також можна буде дивитися безплатно у прямому ефірі телеканалу «MEGOGO СПОРТ» в мережах T2 і кабельного телебачення.

Матч «Шахтар» – «Рієка» прокоментують Сергій Лук’яненко та Віталій Кравченко. На паралельній грі «Динамо» – «Ноа» працюватимуть Олександр Новак і Віталій Похвала.

Аналітична студія MEGOGO, присвячена обидвом матчам наших команд у єврокубках, розпочнеться о 21:00. До ведучого Вадима Шевякіна у студії приєднаються ексгравці збірної України Сергій Нагорняк і Едуард Цихмейструк.

Київське «Динамо» вже втратило математичні шанси на вихід у плей-оф Ліги конференцій. Натомість «Шахтарю» для прямого виходу до 1/8 фіналу достатньо зіграти внічию з «Рієкою», обійшовши тим самим стикові матчі.

Ба більше, «гірники» мають шанси фінішувати на першому місці турнірної таблиці основного етапу. Для цього лідер турнірної таблиці французький «Страсбур» має програти в паралельному поєдинку ісландському «Брейдабліку».