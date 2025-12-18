MEGOGO покаже товариські матчі збірної України з футзалу проти Португалії

Національна команда України з футзалу зіграє два товариські поєдинки з португальською збірною 19 і 21 грудня. Ці матчі — частина підготовки до чемпіонату Європи 2026 року. Обидві зустрічі почнуться о 21:45 за київським часом на арені імені Едуарду Мансінью в португальському місті Тавіра.

Медіасервіс MEGOGO отримав ексклюзивні права на трансляцію товариських матчів. Глядачі побачать поєдинки на OTT-платформі за передплатами «Спорт» і в пакетах «MEGOPACK». Водночас матчі транслюватимуть безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ». Канал доступний в етері T2 й кабельних мережах.

Обидва спаринги національної команди з чинним переможцем Євро коментуватиме Сергій Лук’яненко. На платформі трансляції розміщені в підрозділі «Футзал» у розділі «Спорт». Матчі покажуть на каналі «MEGOGO Футбол Другий».

Підопічні Олександра Косенка вийдуть на континентальну першість 22 січня наступного року. Євро-2026 з футзалу прийматимуть три столиці: латвійська Рига, литовський Каунас і словенська Любляна. Португальська збірна здобула титул чемпіона Європи на попередньому турнірі.

Нагадаємо, MEGOGO й Асоціація футзалу України підписали партнерську угоду щодо трансляції ключових змагань. Платформа отримала ексклюзивні права на показ матчів національної збірної, betking Екстра-ліги й betking Кубку України.