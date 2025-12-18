UARU

UARU

MEGOGO покаже товариські матчі збірної України з футзалу проти Португалії

Новини
Португалія – Україна: MEGOGO покаже товариські матчі футзальної збірної

Національна команда України з футзалу зіграє два товариські поєдинки з португальською збірною 19 і 21 грудня. Ці матчі — частина підготовки до чемпіонату Європи 2026 року. Обидві зустрічі почнуться о 21:45 за київським часом на арені імені Едуарду Мансінью в португальському місті Тавіра.

Медіасервіс MEGOGO отримав ексклюзивні права на трансляцію товариських матчів. Глядачі побачать поєдинки на OTT-платформі за передплатами «Спорт» і в пакетах «MEGOPACK». Водночас матчі транслюватимуть безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ». Канал доступний в етері T2 й кабельних мережах.

- Реклама -

Обидва спаринги національної команди з чинним переможцем Євро коментуватиме Сергій Лук’яненко. На платформі трансляції розміщені в підрозділі «Футзал» у розділі «Спорт». Матчі покажуть на каналі «MEGOGO Футбол Другий».

Підопічні Олександра Косенка вийдуть на континентальну першість 22 січня наступного року. Євро-2026 з футзалу прийматимуть три столиці: латвійська Рига, литовський Каунас і словенська Любляна. Португальська збірна здобула титул чемпіона Європи на попередньому турнірі.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нагадаємо, MEGOGO й Асоціація футзалу України підписали партнерську угоду щодо трансляції ключових змагань. Платформа отримала ексклюзивні права на показ матчів національної збірної, betking Екстра-ліги й betking Кубку України.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Телеканал «Армія TV» переходить із державного МХ-7 у мультиплекс «Зеонбуду»

Нацрада анулювала дозвіл «Армія TV» на мовлення в МХ-7 і дозволила перейти в мультиплекс МХ-5 компанії «Зеонбуд». Дециметровий діапазон дасть змогу охопити прикордонні та прифронтові регіони.
Новини

Нацрада оштрафувала youtv на 296 тисяч гривень за фільм з Машковим

Нацрада наклала штраф 296 тис. грн на youtv через фільм з Машковим. Актор перебуває в Переліку осіб, що становлять загрозу нацбезпеці.
Новини

«Оскар» переїжджає на YouTube: з 2029 року церемонію безплатно транслюватиме стримінгова платформа

Стримінгова платформа YouTube транслюватиме церемонію «Оскар» з 2029 року. Угода діятиме до 2033-го, трансляція буде безплатною для глядачів.
Новини

Revolut виходить на ринок мобільного зв’язку Британії та Польщі

Британська фінтех-компанія Revolut запускає віртуального мобільного оператора у Британії й Польщі. Абонплата — від £12,50, є роумінг в ЄС та США.
Новини

В Україні запрацював офіційний застосунок для екстрених викликів навіть без мобільного зв’язку

МВС запустило офіційний застосунок 112 для екстрених викликів через інтернет. Працює навіть коли немає мобільного зв'язку.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати