LG представила преміальний телевізор Micro RGB evo з AI-процесором

LG Electronics покаже на виставці CES 2026 свій перший флагманський RGB-телевізор — LG Micro RGB evo. Модель здобула нагороду CES 2026 Innovation Awards. Новинка використовує найдрібніші окремі RGB-світлодіоди серед усіх телевізорів LG і перевершує технологію MiniLED. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Телевізор використовує технологію Micro RGB із точністю керування, властивою OLED-панелям. LG застосувала 13-річний досвід розробки OLED-дисплеїв у RGB-категорії. Обробку зображення здійснює оновлений процесор α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3. Чіп працює на основі архітектури Dual AI Engine й підтримує технологію Dual Super Upscaling. Система одночасно обробляє два види штучного масштабування, що підвищує деталізацію зображення.

Потужність процесора дала змогу впровадити RGB Primary Color Ultra — технологію повноспектрального відтворення кольорів. Компанія Intertek підтвердила, що LG Micro RGB evo повністю покриває колірні простори BT.2020, DCI-P3 й Adobe RGB. Це найвищий рівень точності кольору на ринку. Дисплей передає відтінки оптимально для цифрового редагування, HDR-контенту та сучасних технологій відображення.

За високу контрастність відповідає технологія Micro Dimming Ultra. Система керує роботою понад тисячі зон локального затемнення з винятковою точністю. Це забезпечує найкращу контрастність серед РК-телевізорів. Алгоритм точно регулює яскравість і колір, виявляючи найдрібніші деталі в темних і яскравих сценах.

Телевізор об’єднує штучний інтелект Multi-AI з підтримкою Microsoft Copilot і Google Gemini. Платформа webOS пропонує персоналізований інтерфейс із функціями Voice ID, AI Picture/Sound Wizard та індивідуальним головним екраном My Page. Оновлені сервіси AI Concierge, AI Chatbot і AI Search спрощують пошук інформації про контент.

«Досягнення найвищої візуальної точності є метою будь-якого дисплея. З LG Micro RGB evo ми досягли результату, який раніше вважався неможливим для цієї категорії», — заявив Парк Хьонг-сей, президент компанії LG Media Entertainment Solution. За його словами, запуск означає еволюцію RGB-телевізорів і переосмислює галузеві стандарти точності відтворення кольорів.

Модель MRGB95 випустять у діагоналях 100, 86 і 75 дюймів. Презентація найновіших розробок LG зі сфери домашніх розваг відбудеться на стенді компанії (№15004, Виставковий центр Лас-Вегаса) з 6 до 9 січня під час виставки CES 2026.

LG Micro RGB evo доповнює лінійку флагманських телевізорів компанії. Раніше виробник представив у Південній Кореї модель LG MAGNIT Active Micro LED із діагоналлю 136 дюймів. Пристрій має розміри 3×1,7 метра та роздільну здатність 3840×2160 пікселів. Телевізор підтримує частоту оновлення 144 Гц і має коефіцієнт контрастності 1 000 000:1.