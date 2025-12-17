Warner Bros. Discovery відмовилася від пропозиції Paramount заради угоди з Netflix

Рада директорів Warner Bros. Discovery (WBD) одноголосно ухвалила рішення відмовитися від тендерної пропозиції Paramount Skydance вартістю 108 мільярдів доларів і продовжити угоду про злиття з Netflix. Конкурентна пропозиція не відповідає критеріям «Переважної пропозиції» та інтересам акціонерів. Про це йдеться в офіційному пресрелізі Warner Bros. Discovery.

У детальному листі до акціонерів, який опублікували в регуляторних документах, керівництво WBD звинуватило Paramount у введенні акціонерів в оману щодо гарантій фінансування угоди. Голова ради директорів Семюель А. ді П’яцца-молодший зазначив, що пропозиція конкурента «знову не розв’язує ключових проблем», на які компанія неодноразово вказувала під час розгляду шести попередніх варіантів від Paramount.

Головною причиною відмови стала недостатня прозорість фінансового забезпечення. Хоч пропозиція Paramount передбачала придбання акцій WBD по 30 доларів за штуку, компанія спиралася на «непрозорий відкличний траст» як гарантію. Це не влаштувало раду директорів, яка наполягала на чіткому зобов’язанні контролюючих акціонерів. Частину фінансування мали надати суверенні фонди добробуту Саудівської Аравії, Катару й Абу-Дабі, що могло спровокувати перевірку національної безпеки з боку американського уряду.

Натомість угода з Netflix на суму 82,7 мільярда доларів, про яку оголосили 5 грудня, отримала повне схвалення керівництва. Співголова Netflix Тед Сарандос підкреслив, що конкурентний процес забезпечив найкращий результат для споживачів, творців контенту й індустрії розваг загалом. Злиття має завершитися 2026 року після схвалення регуляторами.

Стрімінговий гігант уже запустив спеціальний сайт-маніфест netflixwbtogether.com для популяризації угоди серед акціонерів та громадськості. Платформа містить три ключові обіцянки: більше вибору для глядачів, більше можливостей для індустрії й більше цінності для акціонерів. Netflix гарантує збереження традиційних кінотеатральних релізів Warner Bros. з ексклюзивним вікном прокату, а також продовження створення престижного контенту під брендом HBO.

Компанія також наголосила на економічному впливі об’єднання. За чотири роки планують вкласти 125 мільярдів доларів в економіку США та найняти 140 тисяч членів знімальних груп у всіх штатах. На відміну від Paramount, яка закладала 9 мільярдів доларів економії на синергії переважно через скорочення персоналу, Netflix обіцяє обмежитися 2-3 мільярдами й зберегти операційну незалежність Warner Bros.

Netflix пропонує акціонерам 27,75 долара за акцію з оцінкою бізнесу WBD у 82,7 мільярда доларів. Структура угоди передбачає 84% готівкових виплат, що дещо поступається повністю готівковій пропозиції Paramount. Проте рада директорів WBD визнала умови злиття з Netflix значно привабливішими через прозорість зобов’язань і чіткий шлях до завершення процесу.

Paramount Skydance поки не прокоментувала рішення ради директорів. Раніше власники компанії, батько й син Ларрі та Девід Еллісони, стверджували, що їхня пропозиція вигідніша завдяки готівковому характеру й тісним зв’язкам з адміністрацією президента Дональда Трампа. У телефонному дзвінку Дональду Трампу Девід Еллісон обіцяв внести «радикальні зміни» в роботу телеканалу CNN, який входить до мережі WBD і відомий критикою політики Трампа, якщо президент допоможе з угодою.

Злиття Netflix і Warner Bros. Discovery створить найпотужнішого гравця на ринку стрімінгових сервісів з об’єднаною бібліотекою контенту, що включатиме телестудію HBO, кіностудію Warner Bros., стримінгову платформу HBO Max і величезний каталог фільмів та серіалів.