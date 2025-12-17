УПЛ.ТБ другий місяць поспіль тримається в топ-10 OTT та IPTV-каналів України

Спортивний канал УПЛ.ТБ зміцнив позиції на телевізійному ринку в листопаді, вдруге поспіль потрапивши до десятки найпопулярніших каналів на платформах OTT й IPTV. Попри конкуренцію з боку загальнонаціональних мовників, канал не просто зберіг 10-те місце, а й поліпшив власні показники — частка аудиторії виросла з 1,15% у жовтні до 1,32% в листопаді. Такі дані оприлюднила аналітична платформа BigData.UA.

Топ-10 українських телеканалів у мережах OTT та IPTV за листопад 2025 року. УПЛ.ТВ посідає 10-те місце з часткою 1,32%

Стабільне перебування в топ-10 два місяці поспіль засвідчує сформований інтерес глядачів до футбольного контенту Чемпіонату Української Прем’єр-ліги (УПЛ). Це також спростовує думку про випадковість успіху каналу в попередньому періоді.

- Реклама -

«Це показник системності, а не разового успіху», — прокоментував результати президент УПЛ Євген Дикий. Він наголосив, що досягнення стало можливим завдяки злагодженій роботі команди УПЛ.ТБ і високій конкуренції між учасниками чемпіонату. Керівник ліги окремо подякував клубам за підтримку проєкту, партнерам — за довіру, а Збройним Силам України — за те, що завдяки їм є можливість розвивати УПЛ.ТБ.

Спортивні телеканали України з найбільшою долею аудиторії в мережах OTT та IPTV у листопаді 2025 року. УПЛ.ТВ лідирує з показником 41,6%

У спортивному сегменті телебачення канал демонструє ще виразнішу динаміку. Частка УПЛ.ТБ у загальному обсязі перегляду спортивного контенту на платформах OTT й IPTV виросла з 40% у жовтні до 41,6% в листопаді. Це означає, що понад дві п’ятих усього спортивного телеперегляду в цих сегментах припадає саме на трансляції українського футболу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Те, що ми бачили в жовтні, підтвердилося й у листопаді», — констатував керівник УПЛ.ТБ Максим Радченко. За його словами, така тенденція свідчить про якість трансляцій і сервісу каналу. Водночас ці показники закладають фундамент для довгострокового розвитку легального спортивного мовлення в Україні, що важливо для всієї індустрії.

Присутність спеціалізованого спортивного каналу в топ-10 поряд із великими розважальними й інформаційними телеканалами показує зміни у споживчих перевагах української аудиторії. Глядачі дедалі частіше обирають цільовий контент через інтернет-платформи, що відповідає світовим трендам розвитку телевізійної індустрії.