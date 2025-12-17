Ракета Atlas V вивела на орбіту чергову партію супутників Amazon Leo

Вранці 16 грудня United Launch Alliance (ULA) вивела на навколоземну орбіту 27 супутників широкосмугового інтернет-сервісу Amazon Leo. Ракета-носій Atlas V стартувала о 03:28 за часом Східного узбережжя США (10:28 за київським часом) зі стартового майданчика Космічних сил на мисі Канаверал. За інформацією Spaceflight Now, це четвертий запуск ULA у межах проєкту, а місія отримала позначення LA-04.

Ракета використовувала конфігурацію 551 з п’ятьма твердопаливними прискорювачами, які разом з основним двигуном RD-180 забезпечували необхідну тягу. Прискорювачі відокремилися менш ніж за дві хвилини польоту. Через 4,5 хвилини після старту перший ступінь відділився, й верхній ступінь Centaur з двигуном RL10C-1-1 розпочав тринадцятихвилинну роботу.

Супутники почали відділятися від носія приблизно через 20 хвилин після старту. Розгортання тривало 15 хвилин, після чого верхній ступінь Centaur виконав останнє включення двигуна для контрольованого зведення з орбіти.

Після завершення місії LA-04 угруповання Amazon Leo налічує 180 супутників, виведених сімома ракетами-носіями. ULA забезпечила чотири запуски на Atlas V, а ще три здійснила компанія SpaceX на ракетах Falcon 9. Таким чином Amazon продовжує активно розгортати свою супутникову мережу протягом 2025 року.

Регуляторні вимоги зобов’язують компанію розмістити на орбіті половину запланованого угруповання (3200 супутників) до 31 липня 2026 року. Втім, Amazon може звернутися з проханням продовжити цей термін або відмовитися від вимоги.

На початку грудня Amazon відправила компоненти першої ракети Ariane з Франції до Французької Гвіани — запуск заплановано на початок 2026 року. Компанія замовила 18 пусків носія Ariane 6, кожен з яких доставить на орбіту 32 супутники. Супутники виробляють у Кіркленді (штат Вашингтон), звідти їх транспортують до центру підготовки Amazon в Космічному центрі Кеннеді, а потім доставляють до Французької Гвіани.

Минулого місяця Project Kuiper змінив назву на Amazon Leo. Водночас компанія представила користувальницьку антену Ultra, яка забезпечує гігабітну швидкість передачі даних. Наразі обладнання доступне обмеженій групі учасників тестової програми.