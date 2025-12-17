Ракета Atlas V вывела на орбиту очередную партию спутников Amazon Leo

Утром 16 декабря United Launch Alliance (ULA) вывела на околоземную орбиту 27 спутников широкополосного интернет-сервиса Amazon Leo. Ракета-носитель Atlas V стартовала в 03:28 по времени Восточного побережья США (10:28 по киевскому времени) со стартовой площадки Космических сил на мысе Канаверал. По информации Spaceflight Now, это четвертый запуск ULA в рамках проекта, а миссия получила обозначение LA-04.

Ракета использовала конфигурацию 551 с пятью твердотопливными ускорителями, которые вместе с основным двигателем RD-180 обеспечивали необходимую тягу. Ускорители отделились менее чем через две минуты полета. Через 4,5 минуты после старта первая ступень отделилась, и верхняя ступень Centaur с двигателем RL10C-1-1 начала тринадцатиминутную работу.

Спутники начали отделяться от носителя примерно через 20 минут после старта. Развертывание длилось 15 минут, после чего верхняя ступень Centaur выполнила последнее включение двигателя для контролируемого спуска с орбиты.

После завершения миссии LA-04 группировка Amazon Leo насчитывает 180 спутников, выведенных семью ракетами-носителями. ULA обеспечила четыре запуска на Atlas V, а еще три осуществила компания SpaceX на ракетах Falcon 9. Таким образом Amazon продолжает активно развертывать свою спутниковую сеть в течение 2025 года.

Регуляторные требования обязывают компанию разместить на орбите половину запланированной группировки (3200 спутников) до 31 июля 2026 года. Впрочем, Amazon может обратиться с просьбой продлить этот срок или отказаться от требования.

В начале декабря Amazon отправила компоненты первой ракеты Ariane из Франции во Французскую Гвиану — запуск запланирован на начало 2026 года. Компания заказала 18 пусков носителя Ariane 6, каждый из которых доставит на орбиту 32 спутника. Спутники производят в Киркленде (штат Вашингтон), оттуда их транспортируют в центр подготовки Amazon в Космическом центре Кеннеди, а затем доставляют во Французскую Гвиану.

В прошлом месяце Project Kuiper изменил название на Amazon Leo. В то же время компания представила пользовательскую антенну Ultra, которая обеспечивает гигабитную скорость передачи данных. В настоящее время оборудование доступно ограниченной группе участников тестовой программы.