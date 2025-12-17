UARU

Понад 2 мільйони абонентів «Київстар» надіслали 543 тисячі SMS через супутники Starlink

НовиниСупутниковий зв'язок
Direct to Cell від Starlink
Leonardo AI | Mediasat

Супутниковим зв’язком Starlink Direct to Cell від моменту запуску в Україні вже скористалися понад 2 мільйони абонентів «Київстар». Загалом через супутники надіслали й отримали понад 543 тисячі SMS-повідомлень. Про це повідомляє пресслужба оператора.

Технологією користуються по всій Україні. П’ятірка міст-лідерів за кількістю користувачів — Київ, Львів, Вінниця, Хмельницький і Тернопіль. Водночас найактивніше SMS надсилають на підконтрольних територіях півдня й сходу України, що показує критичну важливість супутникового зв’язку саме для цих регіонів.

Оператор надає доступ до супутникового зв’язку безплатно в межах чинних тарифів від 24 листопада 2025 року. Сервіс автоматично вмикається на всіх SIM-картах абонентів. Коли зникає наземне покриття, пристрій сам перемикається на мережу «Kyivstar | SpaceX». Наразі технологія дає змогу лише обмінюватися SMS і працює на відкритому просторі за умови прямої видимості неба.

Потенційна аудиторія сервісу значно зросла після додавання підтримки iPhone 13 і новіших моделей з iOS 26.2. Загалом абонентів «Київстар» із LTE-смартфонами, які підтримують Starlink Direct to Cell, понад 15,5 мільйона.

