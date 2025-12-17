UARU

Наступного року у Білорусі демонтують таксофони

Новини
Таксофон у Білорусі
Фото: Blizko.by

Республіканське унітарне підприємство «Белтелеком» оголосив про повне припинення роботи таксофонної мережі й початок демонтажу характерних синіх апаратів з вулиць білоруських міст. Як повідомляє Tochka.by, роботи розпочнуться 20 січня 2026 року.

Сьогодні в країні працює понад 600 таксофонів. Найбільше апаратів зосереджено в столиці. Серед останніх місць, де можна скористатися вуличним телефонним зв’язком, залишаються столичний залізничний вокзал, окремі станції метро, великі лікарні й навчальні заклади, зокрема Мінське суворовське училище.

Таксофони десятиліттями були важливим елементом міської інфраструктури й давали можливість робити міжміські та міжнародні дзвінки за попередньою оплатою. Їх поступово виводили з ужитку багато років тому через масове поширення мобільних телефонів. Тепер цей процес завершується, що символізує кінець цілої технологічної ери в телекомунікаціях.

Білорусь не єдина країна, яка відмовляється від таксофонів. Раніше ми повідомляли про демонтаж останньої телефонної будки в Нью-Йорку, де їх замінили на смарткіоски LinkNYC.

Схожі кроки раніше зробив український оператор. «Укртелеком» відключив таксофонний зв’язок ще 1 лютого 2020 року. Компанія пояснила рішення тим, що мобільний зв’язок повністю витіснив таксофонію через практично нульовий попит на цю послугу.

Редакція Mediasat
