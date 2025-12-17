UARU

UARU

«Київстар» вів перемовини щодо поглинання RIA.com — джерела

Новини
«Київстар» вів переговори щодо поглинання RIA.com

Провідний український телекомунікаційний оператор «Київстар» веде з 2023 року перемовини про можливе поглинання класифайдів RIA.com. Про це виданню Scroll.media розповіли чотири незалежні джерела на ринку.

Представники «Київстару» в відповідь на офіційний запит назвали цю інформацію чутками. Водночас у RIA.com зазначили, що таких перемовин не вели.

Про наміри телеком-компанії розширити бізнес почали говорити публічно після укладення угоди з Uklon. У квітні 2025 року президент «Київстару» Олександр Комаров під час інтерв’ю окреслив пріоритетні напрями для потенційної експансії. Він назвав електронну комерцію, класифайди, велику освітню платформу й фінансові технології.

Паралельно телеком-оператор веде діалог з освітньою платформою BUKI. Хоч обидві компанії не дають офіційних коментарів, джерелам видання достеменно відомо про неузгодженість щодо вартості угоди. Інші гравці освітнього ринку також підтверджують контакти з «Київстаром», однак ці перемовини не вийшли на конструктивний етап.

Аналізуючи ринок класифайдів, редакція Scroll.media звернула увагу на RIA.com як на найімовірнішого кандидата для поглинання телеком-гігантом. До портфеля компанії входять AUTO.RIA, DIM.RIA, AGRO.RIA, RIA.com та один або два непублічні проєкти. За інформацією джерел, перемовини про продаж RIA.com тривають щонайменше з 2023 року, а потенційна вартість угоди могла сягати $100 млн.

Ключовим чинником, який може гальмувати завершення операції, є історія відносин із міжнародною корпорацією Naspers. У 2007 році Allegro, що входила до структури Naspers, придбала половину бізнесу RIA.com. Через чотири роки компанія повідомила, що володіє лише міноритарним пакетом. Після продажу Allegro й виходу Naspers з українського ринку RIA.com зникає зі списку активів. Деталі цієї трансформації залишаються нез’ясованими, а керівництво класифайдів стверджує, що чинних домовленостей із Naspers немає.

Характерною особливістю корпоративної стратегії «Київстару» є тривалість угод. Узгодження ціни й процедура перевірки потенційного активу зазвичай займають кілька місяців. Поточний статус перемовин і те, чи продовжують їх сторони, наразі невідомі.

Водночас телеком-оператор продовжує реалізовувати інші корпоративні операції. Нещодавно «Київстар» подав до Антимонопольного комітету України повторну заявку на придбання хмарного провайдера GigaCloud після того, як регулятор відхилив першу.

