Уряд скасував обов’язкове встановлення систем пожежогасіння на базових станціях мобільного зв’язку

Кабінет Міністрів оновив Державні будівельні норми (ДБН) щодо протипожежного захисту й виключив обов’язок встановлювати автономні системи пожежогасіння в приміщеннях окремо розташованих базових станцій. Це рішення дасть змогу мобільним операторам спрямувати додаткові ресурси на розбудову критичної інфраструктури, повідомляє «Київстар».

Норму, яка діяла з 2014 року, скасували завдяки спільній роботі бізнесу, профільних міністерств і парламентарів. Ініціативу прискорило звернення компанії «Київстар» через платформу «Пульс» Міністерства економіки, створену для посилення діалогу між бізнесом та державою.

«Ми вітаємо рішення уряду оновити нормативні вимоги відповідно до сучасних технологій та європейських практик. Дякуємо Міністерству розвитку громад та територій України, Міністерству економіки України, Міністерству цифрової трансформації України та Державній службі України з надзвичайних ситуацій, народним депутатам України Олені Шуляк, Сергію Мандзію, Олегу Бондаренку за відкритість до діалогу та врахування сигналів бізнесу, зокрема тих, що були подані через платформу «Пульс», а також АСС, ФРУ, «Телас», СУП, BRDO та всім операторам за наполегливість і послідовність у відстоюванні необхідності змін», — сказав Артем Фреюк, радник «Київстар» із питань взаємодії з державними органами.

Попередня норма ґрунтувалася на підходах, актуальних на момент її ухвалення. Водночас дослідження Інституту ДСНС показали, що сучасні базові станції з енергоефективним і негорючим обладнанням мають низький рівень пожежної небезпеки. Саме ці висновки стали підставою для перегляду регуляторних вимог.

«Дякуємо фаховій спільноті, всім профільним відомствам та представникам Парламенту, які долучилися до розроблення документа та надали пропозиції під час його підготовки», — зазначила Наталія Козловська, заступник міністра розвитку громад та територій України.

Олександр Циборт, заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, наголосив на системній реакції держави на запити бізнесу. «Ми системно реагуємо на сигнали бізнесу, зокрема ті, що надходять через pulse.gov.ua. Дерегуляція — це не самоціль, а спосіб оновити й спростити вимоги та дати змогу компаніям інвестувати в розвиток, інновації й критичну інфраструктуру країни», — додав він.

Оновлені ДБН також узгодили з європейською практикою й стандартами Європейського Союзу (ЄС), що є важливим елементом першого етапу дерегуляції телекомунікаційного сектора. Зміни істотно спростять процедури будівництва й обслуговування базових станцій. Водночас це дасть змогу уникнути потенційних пошкоджень телекомунікаційного обладнання, які могли виникати через спрацювання аерозольних систем пожежогасіння.

«Оновлення вимог ДБН — це стратегічний крок, що вивільняє ресурси бізнесу, які тепер будуть спрямовані на розвиток критичної інфраструктури телекому, зменшуючи цифровий розрив між регіонами та забезпечуючи ширші можливості для всієї країни», — підкреслив Станіслав Прибитько, заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури.