У США виробників телевізорів звинуватили у незаконному зборі даних

Прокуратура штату Техас подала позов проти п’яти найбільших виробників смарт-телевізорів. Зокрема, генеральний прокурор штату Кен Пакстон звинуватив Sony, Samsung, LG, Hisense та TCL у порушенні законодавства через збір і продаж даних користувачів. Про це повідомляє Mediapost.

Розслідування стосується технології автоматичного розпізнавання контенту ACR (Automatic Content Recognition), яка відстежує все, що дивляться користувачі телевізорів. Система записує не лише трансляції стрімінгових платформ, а й програми кабельного телебачення та роботу підключених пристроїв — ігрових консолей і Blu-ray програвачів. Зібрану інформацію використовують для створення детальних профілів поведінки глядачів, а потім показують їм персоналізовану рекламу.

Прокуратура звертає увагу передусім на те, як компанії отримують згоду користувачів на збір даних. Пакстон стверджує, що виробники застосовують маніпулятивні інтерфейси, відомі як «тіньові патерни» (dark patterns), які ускладнюють відмову від функції ACR. Наприклад, у телевізорах Samsung користувач може ввімкнути збір даних одним натисканням, а щоб вимкнути — треба пройти через кілька рівнів меню.

У позові окремо йдеться про формулювання, якими виробники описують роботу ACR. Компанія LG, наприклад, називає технологію «Угодою про обмін інформацією про перегляд». За словами генерального прокурора, це приховує справжню мету збору даних і вводить споживачів в оману щодо реальних наслідків увімкнення функції.

Прокуратура Техасу вважає, що виробники порушили закон штату про захист прав споживачів. Згода користувачів, отримана обманом або маніпуляціями, не може бути законною. Компаніям дали 30 днів на усунення порушень, після чого Пакстон планує доповнити звинувачення порушенням нового техаського закону про захист конфіденційності.

Варто зазначити, що виробники смарт-телевізорів уже стикалися з подібними позовами. Раніше компанія Vizio потрапила під судове переслідування через такі самі практики збору даних і врегулювала справи про порушення конфіденційності, виплативши кілька мільйонів доларів.

