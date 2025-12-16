UARU

Росія планує заблокувати YouTube протягом наступних 6–12 місяців

Новини
YouTube в Росії все
Фото: Rozetked

Відеоплатформа YouTube може втратити доступ на території Росії впродовж найближчих 6–12 місяців. Про такі плани російської влади розповів заступник голови комітету Держдуми з питань інформаційних технологій і зв’язку Андрій Свінцов в коментарі виданню «Абзац».

Депутат Держдуми пояснив майбутню блокаду тим, що відеосервіс ігнорує російське законодавство. Через це Свінцов закликав авторів контенту якнайшвидше переходити на вітчизняні платформи — Rutube і VK Video. «Свій контент треба просувати на російських майданчиках або тих, які не вживають заходів проти РФ і наших громадян. Роскомнагляд також поступово вживатиме обмежувальних заходів до повного витіснення YouTube», — заявив заступник голови комітету Держдуми.

Водночас офіційних документів чи нормативних актів, які б юридично закріплювали повну заборону відеохостингу, російські регулятори досі не оприлюднили. Проте заяви представників Держдуми засвідчують, що курс на послідовне обмеження доступу до закордонних онлайн-сервісів триватиме.

Перші технічні обмеження в роботі YouTube на території Росії почалися влітку минулого року. Тоді Роскомнагляд пояснив уповільнення роботи відеосервісу тим, що після виходу компанії з російського ринку припинили працювати кешуючі сервери Google Global Cache. До грудня 2024 року проблеми з відтворенням відео значно посилилися на комп’ютерах і розумних телевізорах, а згодом відеосервіс став практично недоступним у мобільних мережах країни.

