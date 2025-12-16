На MEGOGO з’явилися вертикальні серіали виробництва HOLYWATER

Медіасервіс MEGOGO запустив у мобільному застосунку вертикальні серіали виробництва HOLYWATER. Контент розміщено в окремому розділі Short dramas, він доступний користувачам з активною передплатою. Про це йдеться в пресрелізі MEGOGO.

На старті співпраці глядачі отримали доступ до трьох проєктів — «Пара, створена в пеклі», «Мільярдер, замаскований під жиголо» й «Вдавай, що ти мене любиш». Це динамічні мелодрами, які створила студія AMO Pictures у Києві за участю українських акторів, зокрема Назара Грабара, Артема Пльондера та Саші Аніки.

Формат призначено виключно для перегляду на мобільних пристроях. Один епізод триває 1-2 хвилини, а повна історія налічує понад 60 серій. Такий підхід дає змогу дивитися контент фрагментарно в зручний час.

Вертикальні серіали доступні передплатникам тарифів «Легка», «Оптимальна», «MEGOPACK», «MEGOPACK Y» і «MEGOPACK N+S». Увесь контент має українську озвучку й субтитри, що дає змогу комфортно дивитися без звуку.

«Ми перший OTT-сервіс (Over-The-Top) в Україні, який офіційно інтегрував вертикальні серіали в передплату. Рішення про партнерство з HOLYWATER є логічним кроком, адже це топова українська компанія, яка є однією з найуспішніших у світі в сегменті вертикальних серіалів. Участь відомих українських акторів має привернути додаткову увагу аудиторії», — зазначила директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко.

Компанія HOLYWATER займає помітні позиції на глобальному ринку вертикального стримінгу, обсяг якого оцінюють у 8 мільярдів доларів. Серед партнерів компанії — американський медіагігант FOX Entertainment і одна з найбільших студій іспаномовного контенту Elefantec Global.

За словами Business Development Lead HOLYWATER Юлії Чорної, вертикальний стримінг відповідає змінам у споживчих звичках користувачів. «Для нас важливо, щоб вертикальні серіали виходили за межі нативних застосунків і ставали частиною екосистеми класичних OTT-платформ. Співпраця з MEGOGO показує, як цей формат інтегрується в ширший медіаринок», — пояснила вона.