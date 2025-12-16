UARU

UARU

На MEGOGO з’явилися вертикальні серіали виробництва HOLYWATER

НовиниСтримінгові сервіси
MEGOGO x HOLYWATER

Медіасервіс MEGOGO запустив у мобільному застосунку вертикальні серіали виробництва HOLYWATER. Контент розміщено в окремому розділі Short dramas, він доступний користувачам з активною передплатою. Про це йдеться в пресрелізі MEGOGO.

На старті співпраці глядачі отримали доступ до трьох проєктів — «Пара, створена в пеклі», «Мільярдер, замаскований під жиголо» й «Вдавай, що ти мене любиш». Це динамічні мелодрами, які створила студія AMO Pictures у Києві за участю українських акторів, зокрема Назара Грабара, Артема Пльондера та Саші Аніки.

- Реклама -

Формат призначено виключно для перегляду на мобільних пристроях. Один епізод триває 1-2 хвилини, а повна історія налічує понад 60 серій. Такий підхід дає змогу дивитися контент фрагментарно в зручний час.

Вертикальні серіали доступні передплатникам тарифів «Легка», «Оптимальна», «MEGOPACK», «MEGOPACK Y» і «MEGOPACK N+S». Увесь контент має українську озвучку й субтитри, що дає змогу комфортно дивитися без звуку.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Ми перший OTT-сервіс (Over-The-Top) в Україні, який офіційно інтегрував вертикальні серіали в передплату. Рішення про партнерство з HOLYWATER є логічним кроком, адже це топова українська компанія, яка є однією з найуспішніших у світі в сегменті вертикальних серіалів. Участь відомих українських акторів має привернути додаткову увагу аудиторії», — зазначила директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко.

Компанія HOLYWATER займає помітні позиції на глобальному ринку вертикального стримінгу, обсяг якого оцінюють у 8 мільярдів доларів. Серед партнерів компанії — американський медіагігант FOX Entertainment і одна з найбільших студій іспаномовного контенту Elefantec Global.

За словами Business Development Lead HOLYWATER Юлії Чорної, вертикальний стримінг відповідає змінам у споживчих звичках користувачів. «Для нас важливо, щоб вертикальні серіали виходили за межі нативних застосунків і ставали частиною екосистеми класичних OTT-платформ. Співпраця з MEGOGO показує, як цей формат інтегрується в ширший медіаринок», — пояснила вона.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Warner Bros. Discovery відмовилася від пропозиції Paramount заради угоди з Netflix

Рада директорів WBD відхилила пропозицію Paramount на $108 млрд і продовжує угоду про злиття з Netflix на $82,7 млрд. Рішення ухвалили одноголосно.
Новини

Ракета Atlas V вывела на орбиту очередную партию спутников Amazon Leo

Компания United Launch Alliance успешно запустила 27 спутников для интернет-сервиса Amazon Leo. Миссия стала четвертой для компании в рамках этого проекта.
Новини

Наступного року у Білорусі демонтують таксофони

«Белтелеком» оголосив про демонтаж таксофонної мережі. Роботи розпочнуться 20 січня 2026 року. Сьогодні в Білорусі працює понад 600 апаратів.
Новини

Понад 2 мільйони абонентів «Київстар» надіслали 543 тисячі SMS через супутники Starlink

Понад 2 мільйони абонентів «Київстар» скористалися супутниковим зв'язком Starlink Direct to Cell і надіслали через нього більш як 543 тисячі SMS-повідомлень.
Новини

УПЛ.ТБ другий місяць поспіль тримається в топ-10 OTT та IPTV-каналів України

УПЛ.ТБ вдруге поспіль увійшов до топ-10 найпопулярніших OTT та IPTV-каналів України. Частка аудиторії виросла з 1,15% до 1,32%, у спортивному сегменті — до 41,6%.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати