Литовський оператор Bitė вимкнув 3G по всій країні

Новини
Bitė Lietuva 5G

Литовський телекомунікаційний оператор Bitė Lietuva повністю припинив роботу мережі третього покоління (3G) у країні. Цей крок дав змогу звільнити частотний ресурс для розвитку сучасніших технологій мобільного зв’язку. Про це йдеться на сайті компанії.

«Припиняючи роботу застарілого зв’язку 3G, ми пишемо нову сторінку в історії литовського інтернету. Мільйони литовців протягом двох десятиліть щодня використовували цю технологію для дзвінків і доступу до мережі. Зараз її місце займають нові рішення, які відповідають потребам майбутнього», — зазначив генеральний директор Bitė Lietuva Арунас Міцкявічюс.

Завдяки припиненню роботи 3G швидкість мобільного інтернету зросла на 40%. Це сталося через перерозподіл частотного діапазону для мереж четвертого покоління (4G) і п’ятого покоління (5G). Вивільнені частоти дають оператору змогу забезпечити абонентам вищу пропускну здатність й стабільніше з’єднання.

За словами керівника компанії, відмова від застарілої технології також зміцнює національну безпеку держави. Нові стандарти зв’язку підвищують стійкість мобільної мережі до радіоелектронних перешкод із боку Росії. «Сучасні технології працюють із використанням комбінації кількох частот. Це робить їх значно складнішими для придушування, що особливо важливо для мешканців прикордонних територій», — йдеться в повідомленні оператора.

Останньою базовою станцією, де припинили роботу 3G, стала вежа в районі Науямістіс у Вільнюсі. Цього року компанія вимкнула третє покоління майже на 1200 вежах зв’язку в Литві. Це завершило масштабний процес модернізації телекомунікаційної мережі оператора.

Oficialiai pabaigėme senojo 3G ryšio erą

Нагадаємо, раніше Bite Latvija припинила роботу 3G у кількох регіонах Латвії. Компанія планує повністю вимкнути застарілу технологію в усій країні до весни 2026 року.

Редакція Mediasat
