lifecell припиняє партнерство з TENET щодо мобільного зв’язку

Провайдер TENET повідомив абонентів про припинення партнерської програми з оператором lifecell, в межах якої надавав послуги мобільного зв’язку.

Як повідомляє компанія, рішення припинити співпрацю ухвалив lifecell, і TENET не міг на нього вплинути. Водночас провайдер запевняє, що підготував спеціальні умови — абоненти зможуть плавно перейти на пряме обслуговування в мережі оператора.

Міграція розпочнеться 17 грудня 2025 року. Цього дня мобільні номери користувачів автоматично переведуть на стартовий тариф «Єдиний» від lifecell. Абоненти зберігатимуть чинні номери — міняти їх не доведеться.

Клієнтам TENET оператор lifecell пропонує спеціальні умови. Вони зможуть активувати тариф «MAXI» й отримати 50-відсоткову знижку на абонплату за перші три 28-денні пакети. Пропозиція діятиме до 17 грудня 2026 року.

Домашні послуги TENET працюватимуть як зазвичай. Інтернет і телебачення залишаться незмінними, оплачувати їх треба буде й надалі через TENET.

Міграція завершиться 31 грудня 2025 року. Після цієї дати всі питання щодо мобільного зв’язку — від тарифікації до технічної підтримки — обслуговуватиме безпосередньо lifecell.

Змінити тариф абоненти зможуть кількома способами. Серед доступних варіантів — мобільний застосунок My lifecell, офіційний сайт оператора, USSD-команди *707# або *141#, контакт-центр за номером 5433 й особистий кабінет на my.lifecell.ua. Користувачі також можуть обрати будь-який інший тарифний план lifecell залежно від потреб.