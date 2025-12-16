UARU

UARU

lifecell припиняє партнерство з TENET щодо мобільного зв’язку

НовиниТелеком
lifecell та TENET припиняють партнерство

Провайдер TENET повідомив абонентів про припинення партнерської програми з оператором lifecell, в межах якої надавав послуги мобільного зв’язку.

Як повідомляє компанія, рішення припинити співпрацю ухвалив lifecell, і TENET не міг на нього вплинути. Водночас провайдер запевняє, що підготував спеціальні умови — абоненти зможуть плавно перейти на пряме обслуговування в мережі оператора.

- Реклама -

Міграція розпочнеться 17 грудня 2025 року. Цього дня мобільні номери користувачів автоматично переведуть на стартовий тариф «Єдиний» від lifecell. Абоненти зберігатимуть чинні номери — міняти їх не доведеться.

Клієнтам TENET оператор lifecell пропонує спеціальні умови. Вони зможуть активувати тариф «MAXI» й отримати 50-відсоткову знижку на абонплату за перші три 28-денні пакети. Пропозиція діятиме до 17 грудня 2026 року.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Домашні послуги TENET працюватимуть як зазвичай. Інтернет і телебачення залишаться незмінними, оплачувати їх треба буде й надалі через TENET.

Міграція завершиться 31 грудня 2025 року. Після цієї дати всі питання щодо мобільного зв’язку — від тарифікації до технічної підтримки — обслуговуватиме безпосередньо lifecell.

Змінити тариф абоненти зможуть кількома способами. Серед доступних варіантів — мобільний застосунок My lifecell, офіційний сайт оператора, USSD-команди *707# або *141#, контакт-центр за номером 5433 й особистий кабінет на my.lifecell.ua. Користувачі також можуть обрати будь-який інший тарифний план lifecell залежно від потреб.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Warner Bros. Discovery відмовилася від пропозиції Paramount заради угоди з Netflix

Рада директорів WBD відхилила пропозицію Paramount на $108 млрд і продовжує угоду про злиття з Netflix на $82,7 млрд. Рішення ухвалили одноголосно.
Новини

Ракета Atlas V вывела на орбиту очередную партию спутников Amazon Leo

Компания United Launch Alliance успешно запустила 27 спутников для интернет-сервиса Amazon Leo. Миссия стала четвертой для компании в рамках этого проекта.
Новини

Наступного року у Білорусі демонтують таксофони

«Белтелеком» оголосив про демонтаж таксофонної мережі. Роботи розпочнуться 20 січня 2026 року. Сьогодні в Білорусі працює понад 600 апаратів.
Новини

Понад 2 мільйони абонентів «Київстар» надіслали 543 тисячі SMS через супутники Starlink

Понад 2 мільйони абонентів «Київстар» скористалися супутниковим зв'язком Starlink Direct to Cell і надіслали через нього більш як 543 тисячі SMS-повідомлень.
Новини

УПЛ.ТБ другий місяць поспіль тримається в топ-10 OTT та IPTV-каналів України

УПЛ.ТБ вдруге поспіль увійшов до топ-10 найпопулярніших OTT та IPTV-каналів України. Частка аудиторії виросла з 1,15% до 1,32%, у спортивному сегменті — до 41,6%.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати