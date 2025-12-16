«Київстар» оголосив про вихід на ринок альтернативної енергетики й придбання сонячної електростанції (СЕС) потужністю 12,947 МВт. Оператор викупив 100% корпоративних прав ТОВ «САНВІН 11», яке володіє станцією в Україні. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Угода коштувала оператору 347,57 млн гривень. За оцінками «Київстар», станція може виробляти обсяг електроенергії, що дорівнює приблизно 4% річних потреб самого оператора.

«Інвестиції в відновлювану енергетику — це стратегічний крок, який підвищить надійність нашої мережі. Ми прагнемо впроваджувати рішення, що роблять наші сервіси енергонезалежними й водночас сприяють розвитку енергетичного потенціалу країни», — прокоментував Олександр Комаров, СЕО «Київстар».

Ця операція відкриває компанії новий напрям діяльності — розвиток власних генерівних потужностей. Таке рішення допоможе телеком-оператору диверсифікувати енергетичні джерела й знизити операційні ризики через нестабільність енергопостачання в країні.

Електроенергія, вироблена станцією, надходитиме до об’єднаної енергосистеми України відповідно до чинних ринкових і регуляторних норм. Це допоможе «Київстару» частково захиститися від цінових коливань на енергоринку.

Нагадаємо, реалізації угоди передував дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ), який компанія отримала 6 листопада.

Національний оператор електронних комунікацій «Київстар» — дочірнє підприємство Kyivstar Group Ltd, першої української компанії, акції якої торгуються на американській біржі Nasdaq. Компанія належить до найбільших приватних інвесторів в економіку України й послідовно впроваджує технологічні інновації.