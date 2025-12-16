UARU

Абоненти «Київстар» з iPhone отримали доступ до Starlink Direct to Cell

Новини
Starlink Direct to Cell від Київстар

Власники iPhone в Україні можуть тепер користуватися супутниковим зв’язком Starlink Direct to Cell у мережі «Київстар». Смартфони підключаються безпосередньо до супутників Starlink без жодного додаткового обладнання. Про це повідомляється у телеком-спільноті MZU – Мобільний зв’язок України.

Запуск відбувся завдяки офіційній омологації Apple. Оновлення налаштувань оператора версії 67.1 увімкнуло підтримку супутникового зв’язку на пристроях iOS. До цього послуга працювала лише на Android-смартфонах з підтримкою 4G/LTE.

Технологія працює через взаємодію мобільних пристроїв із супутниками за стандартом LTE. Супутники мають власні модеми й базову станцію eNodeB, тому телефон сприймає їх як звичайну вежу стільникового зв’язку. Для з’єднання потрібен лише відкритий доступ до неба.

Україна — одна з перших європейських країн, де запустили пілотний проєкт Direct to Cell. Послуга доступна всім абонентам «Київстар» у всій країні, окрім прикордонних зон, окупованих територій і районів активних бойових дій. Супутниковий зв’язок входить у чинний тариф без додаткової плати — оператор надаватиме його безоплатно щонайменше рік.

Наразі через супутникову мережу працюють лише SMS-повідомлення. Згодом планують розширити функціонал і додати голосові виклики та мобільний інтернет.

Редакція Mediasat
