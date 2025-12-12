YouTube TV запровадить тематичні підписки замість єдиного тарифу

Американський стримінговий сервіс YouTube TV готується до масштабної зміни бізнес-моделі. Платформа запустить понад десять спеціалізованих тарифних планів, які замінять наявну систему «все включено». Нову модель передплати планують запровадити на початку 2026 року. Про це повідомляє TechCrunch.

Головною новинкою стане окремий спортивний пакет YouTube TV Sports Plan. До нього увійдуть провідні спортивні мовники, зокрема FS1 і NBC Sports Network, а також усі канали ESPN. Водночас абоненти зможуть докупити додаткові опції — NFL Sunday Ticket і RedZone.

Окрім спортивного напряму, YouTube TV готує пакети для шанувальників новинного контенту, сімейних програм і розважальних шоу. Зараз базова передплата сервісу коштує $82,99 на місяць і дає доступ до понад сотні каналів. Представники платформи кажуть, що нові тематичні пропозиції коштуватимуть дешевше, але точні ціни поки не називають.

Компанія пояснює зміни бажанням дати користувачам більше можливостей керувати власною підпискою й витратами на перегляд контенту.

Нагадаємо, в листопаді YouTube TV і Disney врегулювали конфлікт через розбіжності щодо умов дистрибуції й вартості контенту. Канали медіакорпорації повернулися на платформу після того, як сторони уклали нову угоду.