Що дивилися на «Київстар ТБ» у 2025 році

Платформа кіно і телебачення «Київстар ТБ» завершила 2025 рік із помітним зростанням популярності вітчизняного контенту серед глядачів. Сьогодні кожен другий користувач сервісу обирає українські фільми й серіали з відеотеки. Містичний горор «Конотопська відьма» несподівано очолив рейтинг найпопулярніших фільмів. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Лідери переглядів серед українського контенту

Протягом року платформа зосередилася на розширенні каталогу українського виробництва і його просуванні. Серед найпопулярніших вітчизняних стрічок глядачі найчастіше обирали комедії «Коли ти вийдеш заміж», «Песики» й «Відпустка наосліп». Велику увагу аудиторія приділила також історичному фільму «Довбуш».

У серіальному контенті четверте місце серед усіх серіалів платформи посіла драматична комедія «Вітя» — перший серіал власного виробництва «Київстар ТБ». Прем’єру історії про автомеханіка з Лубен, який мріє стати психологом, показали 1 вересня. Про успіх проєкту свідчить початок знімання другого сезону.

Платформа продовжила випускати ексклюзивні прем’єри українських серіалів. У листопаді відбулася ексклюзивна прем’єра нового сезону «Прикордонники. 2 курс», а в грудні — історичної костюмованої драми «Кава з кардамоном. Сила землі». Уже цього місяця глядачі побачать другу частину «Прикордонники. 2 курс», а в січні 2026 року платформа покаже перший в Україні серіал у жанрі true crime — «Тиха Нава».

Серед закордонного контенту найбільший інтерес викликали нові прем’єри від Paramount+, зокрема серіали «Король Талси» й «Гангстерленд». У платному сегменті користувачі віддавали перевагу сімейним та анімаційним проєктам: «Ліло і Стіч», «Моана 2», «Майнкрафт», «Як приборкати дракона» й «Один вдома».

Рекордне зростання офлайн-переглядів

Стрімко зросла популярність офлайн-переглядів. У листопаді кількість користувачів функції «Завантаження» збільшилася вдвічі порівняно з вереснем — кожен двадцятий абонент хоча б раз скористався можливістю переглянути контент без підключення до мережі. Найчастіше завантажували серіали «Зворотний напрямок», «Прикордонники», «Бийся, серце, бийся» й фільми «Конотопська відьма», «Коли ти вийдеш заміж?», «Відпустка наосліп» і «Песики».

Інвестиції у спортивний контент

Протягом року «Київстар ТБ» активно інвестувала у виробництво й трансляції спортивного контенту. Щомісяця на платформі з’являлися ексклюзивні турніри з різних видів спорту. Серед них — матчі кваліфікації «Полісся», «Олександрії» й поєдинок «Шахтаря» в Лізі конференцій, чемпіонат Європи з баскетболу Євробаскет-2025, медійний футбольний чемпіонат UA Steel League та Футзальна Ліга чемпіонів.

Сервіс співпрацює зі спортивними каналами Eurosport, XSPORT, Setanta Sports та онлайн-проєктом Football Hub. Зокрема, 1 січня 2025 року «Київстар ТБ» стала ексклюзивним транслятором нового спортивного телеканалу Setanta Sports Premium в Україні.

Боротьба з піратством та географія аудиторії

Компанія послідовно захищає права творців і протидіє піратству. Завдяки антипіратській діяльності цього року видалили понад 30 тисяч нелегальних копій ексклюзивного контенту платформи.

Аудиторія сервісу охоплює всю Україну, про що свідчать дані дослідження Gradus Research Plus «Тенденції медіаспоживання в Україні» (жовтень 2025). Найбільша частка користувачів живе на заході країни (31%), на півночі — 28%, на сході — 18%, у центральних регіонах — 12%, на півдні — 11%.

Один акаунт дає змогу використовувати сервіс одночасно на п’яти пристроях — Smart TV, смартфоні, планшеті, приставці Smart TV, Xbox або у вебверсії браузера. Порівняно з минулим роком частка мобільних пристроїв зросла на 2%. Найпопулярнішими лишаються смартфони (58%) й великі екрани (50%).

«“Київстар ТБ” стабільно зростає, і це закономірно. Ми створюємо якісний і зручний продукт, який легко підключити в тарифах із мобільним зв’язком і Домашнім Інтернетом. У новій лінійці “Все разом” він доступний як Суперсила. Водночас скористатися послугою можуть абоненти будь-якого мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Ми пропонуємо найкращий вибір контенту українського виробництва й українською мовою, і приємно бачити, що “Київстар ТБ” стає вибором за замовчуванням для дедалі більшої кількості родин», — коментує Людмила Яйченя, керівниця відділу послуг відео й телебачення Київстар.

Серед партнерів платформи — провідні світові студії Sony Pictures, HBO, Paramount, Universal, Disney й Amazon Studios. Така співпраця забезпечує доступ до прем’єрних фільмів, серіалів та ексклюзивного контенту з українською озвучкою.

Загалом на «Київстар ТБ» доступні понад 430 каналів, 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів та шоу. Нагадаємо, що користуватися платформою кіно й телебачення можуть абоненти всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів, які працюють на території України.