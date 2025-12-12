UARU

Pinterest купує tvScientific — рекламну платформу для підключеного телебачення

Новини
Pinterest купує tvScientific

Компанія Pinterest оголосила про купівлю tvScientific — рекламної платформи для підключеного телебачення (Connected TV, CTV). Фінансові умови угоди не розголошуються. Про це йдеться в офіційному блозі Pinterest.

Угода відкриє Pinterest доступ до високозалученої аудиторії CTV-сегмента. Технології tvScientific інтегруватимуть у продуктову екосистему Pinterest, щоб підвищити ефективність реклами й розширити можливості таргетування.

Угоду планують завершити в першому півріччі 2026 року після отримання регуляторних дозволів. tvScientific працюватиме під управлінням Pinterest, зберігаючи операційну самостійність і власний бренд. У штаті платформи — 160 фахівців, які продовжать роботу в оновленій структурі.

Pinterest використовує штучний інтелект для створення персоналізованих рекомендацій контенту й реклами, які допомагають користувачам ухвалювати рішення про покупки. Для рекламодавців CTV такі дані мають особливу цінність — вони дають змогу точніше визначати цільову аудиторію й простіше вимірювати ефективність кампаній. Як зазначає Axios, клієнти tvScientific зможуть відстежувати показники продажів і конверсій завдяки аналітичним можливостям Pinterest.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2025 року виторг Pinterest зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року й сягнув $1,046 млрд. Водночас кількість користувачів платформи досягла 600 млн. Також компанія запровадила інструменти для контролю обсягу AI-контенту в стрічках користувачів.

Редакція Mediasat
