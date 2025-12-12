UARU

Мінцифри спростувало чутки про здорожчання мобільного інтернету через новий закон

Мобильный интернет

Міністерство цифрової трансформації України спростувало чутки про те, що нещодавно ухвалений закон щодо якості електронних комунікацій спричинить підвищення вартості послуг мобільного зв’язку. Про це заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько повідомив Укрінформу.

Закон №4670 «Про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій» не містить жодних положень, які могли б спричинити зростання тарифів на послуги зв’язку, зазначив представник відомства. Документ не передбачає вимог, через які оператори мусили б вкладати значні кошти й перекладати ці витрати на споживачів.

У Мінцифри окремо наголосили: закон не встановлює обов’язкової вимоги забезпечити швидкість інтернет-з’єднання на рівні 100 Мбіт/с. Показники якості послуг визначатимуть через діалог з учасниками ринку, а не через законодавчі обмеження. Водночас спростували й іншу поширену тезу про те, що провайдери нібито мають гарантувати роботу мереж в автономному режимі протягом 100 годин під час відключення електроенергії.

У Мінцифри пояснюють: метою ухваленого закону є впорядкування вимог до якості послуг електронних комунікацій і надання державі дієвих інструментів для координації роботи мереж під час кризових ситуацій. Отже, документ не дає підстав ані для подорожчання послуг зв’язку, ані для занепокоєння з боку користувачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше підписав закон про розвиток цифрової інфраструктури. Цей документ установлює обов’язкові стандарти якості мобільного інтернету, яких мають дотримуватися оператори зв’язку. Держава визначає мінімальний рівень якості послуг для абонентів, який стає обов’язковим для провайдерів телекомунікаційних послуг.

