UARU

UARU

«Київстар» запустив першу базову станцію, збудовану за пришвидшеною процедурою

НовиниТелеком
Смартфон та вежа стільникового зв'язку
Фото: Getty Images

«Київстар» запустив у роботу перший об’єкт телекомунікаційної мережі, який збудували за спрощеною дозвільною процедурою. Базову станцію розмістили поблизу села Підгороднє Золочівського району на Львівщині. Погодження документації зайняло лише кілька тижнів завдяки урядовій постанові №555, яку ухвалили у травні цього року. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров.

Раніше оператори змушені були проходити тривалі бюрократичні процедури. Отримання всіх потрібних дозволів займало від кількох місяців до двох років, і тільки після цього можна було почати будівництво. Нова процедура докорінно змінила цю ситуацію.

- Реклама -

За оновленими правилами дозволи на розміщення об’єктів видають протягом 25 робочих днів. Водночас оператори можуть паралельно розпочинати будівництво та розробляти проєкти землеустрою. Така синхронізація процесів суттєво скорочує загальні терміни запуску станцій.

Хронологія реалізації проєкту на Львівщині показує ефективність нових механізмів. 1 серпня 2025 року «Київстар» подав заяву до Золочівської міської ради на укладання договору відповідно до постанови №555. Вже 17 вересня сторони підписали договір на розміщення.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Через два дні оператор звернувся до «Львівобленерго» з відповідною заявкою. Компанія отримала технічні умови від цього оператора систем розподілу 30 вересня. Будівництво п’ятдесятиметрової вежі завершили 26 листопада, а 3 грудня до об’єкта подали живлення.

10 грудня базова станція UL4860 почала працювати. Вона забезпечить стабільне мобільне покриття на ділянці траси Львів-Тернопіль поблизу Золочева.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Disney та OpenAI оголосили про партнерство — у Sora зʼявиться понад 200 персонажів із культових франшиз Disney, Marvel, Pixar та Star Wars

Disney та OpenAI уклали угоду на $1 млрд. Тепер нейромережа Sora зможе створювати відео з персонажами Disney, Marvel, Pixar і Star Wars.
Новини

Що дивилися на «Київстар ТБ» у 2025 році

«Київстар ТБ» оприлюднила дані за 2025 рік. Український контент дивиться кожен другий підписник. Найпопулярніший фільм — «Конотопська відьма».
Новини

Трамп переплутав технологію 6G із роздільною здатністю відео

Президент США Дональд Трамп під час виступу показав, що не розуміє суті технології 6G. Він помилково зв'язав стандарт із якістю відеозображення.
Новини

Автомобілі Audi обладнають 5G-технологіями від китайської OPPO

Audi отримала доступ до 5G-патентів OPPO. Технології застосують у всій лінійці підключених автомобілів німецького бренду для покращення зв'язку.
Новини

У США з’явилися торгові автомати для продажу супутникових комплектів Starlink

SpaceX встановила в США торгові автомати для продажу комплектів Starlink за 89 доларів. При активації протягом тижня — абонент отримує бонус 100 доларів.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати