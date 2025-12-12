«Київстар» запустив першу базову станцію, збудовану за пришвидшеною процедурою

«Київстар» запустив у роботу перший об’єкт телекомунікаційної мережі, який збудували за спрощеною дозвільною процедурою. Базову станцію розмістили поблизу села Підгороднє Золочівського району на Львівщині. Погодження документації зайняло лише кілька тижнів завдяки урядовій постанові №555, яку ухвалили у травні цього року. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров.

Раніше оператори змушені були проходити тривалі бюрократичні процедури. Отримання всіх потрібних дозволів займало від кількох місяців до двох років, і тільки після цього можна було почати будівництво. Нова процедура докорінно змінила цю ситуацію.

За оновленими правилами дозволи на розміщення об’єктів видають протягом 25 робочих днів. Водночас оператори можуть паралельно розпочинати будівництво та розробляти проєкти землеустрою. Така синхронізація процесів суттєво скорочує загальні терміни запуску станцій.

Хронологія реалізації проєкту на Львівщині показує ефективність нових механізмів. 1 серпня 2025 року «Київстар» подав заяву до Золочівської міської ради на укладання договору відповідно до постанови №555. Вже 17 вересня сторони підписали договір на розміщення.

Через два дні оператор звернувся до «Львівобленерго» з відповідною заявкою. Компанія отримала технічні умови від цього оператора систем розподілу 30 вересня. Будівництво п’ятдесятиметрової вежі завершили 26 листопада, а 3 грудня до об’єкта подали живлення.

10 грудня базова станція UL4860 почала працювати. Вона забезпечить стабільне мобільне покриття на ділянці траси Львів-Тернопіль поблизу Золочева.