Disney та OpenAI оголосили про партнерство — у Sora зʼявиться понад 200 персонажів із культових франшиз Disney, Marvel, Pixar та Star Wars

Новини
Walt Disney Company і OpenAI

Walt Disney Company та OpenAI оголосили про стратегічне партнерство, завдяки якому нейромережа Sora отримає доступ до понад 200 персонажів із культових франшиз медіагіганта. Про це йдеться в повідомленні OpenAI.

Трирічна ліцензійна угода дасть змогу Sora створювати короткі відеоролики для соціальних мереж із героями Disney, Marvel, Pixar і Star Wars. Згенеровані відео зможуть переглядати фанати на стрімінговому сервісі Disney+ у форматі спеціальних добірок.

Бібліотека доступних персонажів охопить широкий спектр популярних героїв із різних всесвітів. Водночас функціонал у Sora і ChatGPT Images запрацює на початку 2026 року.

Перелік персонажів включає:

  • Disney/Pixar – Міккі й Мінні Маус, Ліло, Стіч, Аріель, Белль, Чудовисько, Попелюшка, Беймакс, Сімба, Муфаса, а також персонажі зі світів «Енканто», «Крижане серце», «Думками навиворіт», «Моана», «Корпорація монстрів», «Історія іграшок», «Вгору», «Зоотрополіс» та інші.
  • Marvel – Чорна Пантера, Капітан Америка, Дедпул, Залізна Людина, Локі, Тор, Танос та інші.
  • Lucasfilm – Дарт Вейдер, Грут, Хан Соло, Люк Скайвокер, Лея, Мандалорець, Штурмовики, Йода та інші.

Партнерство не обмежується простим ліцензуванням контенту. Disney стає ключовим корпоративним клієнтом OpenAI та планує використовувати API (програмний інтерфейс додатка) компанії для створення нових продуктів, інструментів і вражень, зокрема для Disney+. Водночас ChatGPT впровадять для внутрішнього використання співробітниками корпорації.

Фінансова частина угоди — інвестиція Disney в OpenAI обсягом 1 мільярд доларів. У відповідь медіакомпанія отримає опціони на акції технологічного стартапу.

Обидві сторони наголошують на спільних принципах відповідального впровадження ШІ. Компанії мають намір розвивати людиноорієнтовані технології, які шануватимуть права творців і розширюватимуть можливості для створення контенту в креативних індустріях.

Нагадаємо, раніше Disney разом із NBCUniversal і Warner Bros. Discovery подали позов проти китайської компанії MiniMax, звинувативши розробників нейромережі Hailuo AI в незаконному використанні захищених авторським правом персонажів для створення зображень.

