У США з’явилися торгові автомати для продажу супутникових комплектів Starlink

Компанія SpaceX розширила мережу продажу супутникового інтернету Starlink і встановила спеціалізовані торгові автомати для абонентського обладнання. Перший такий кіоск самообслуговування помітили в торговому центрі Jordan Creek Mall у Де-Мойні, штат Айова. Про це повідомляє Notebookcheck.

Через вендинговий автомат покупці можуть придбати стандартний комплект Standard Kit за 89 доларів. Це найнижча вартість абонентського обладнання Starlink за весь час його існування. Варто зазначити, що покупка через автомат означає повний перехід права власності на обладнання, на відміну від безплатної оренди через офіційний сайт компанії.

Клієнти, які активують придбане обладнання протягом семи днів, отримують додаткові 100 доларів бонусом. Фактично така пропозиція робить комплект безплатним для користувача. Окрім базового набору, торговий автомат пропонує додаткове обладнання — кріплення для антени й маршрутизатори.

Новий канал збуту доповнює вже наявні способи придбання обладнання Starlink. Наразі комплекти доступні через офіційний сайт компанії, а також у роздрібних мережах Home Depot, Best Buy, Costco й Walmart. Водночас придбання через кіоск має суттєву перевагу — користувачі стають повноправними власниками обладнання і не зобов’язані повертати його в разі розірвання договору на обслуговування.

Супутниковий інтернет залишається основним джерелом доходу SpaceX. Керівник компанії Ілон Маск раніше заявляв, що переважна частина виторгу надходить саме від цього сервісу. Найближчим часом очікується масштабне оновлення мережі з переходом до гігабітних швидкостей передавання даних.

Реалізація цього плану залежить від успішного освоєння надважкої ракети-носія Starship 3. Саме вона має забезпечити виведення на орбіту супутників третього покоління Starlink V3 з підвищеною продуктивністю. Поки що невідомо, чи планує компанія розширення мережі торгових автоматів на інші штати США.