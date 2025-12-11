Трамп переплутав технологію 6G із роздільною здатністю відео

Президент США Дональд Трамп під час виступу показав, що не розуміє суті технології мобільного зв’язку шостого покоління. Він помилково зв’язав стандарт 6G із якістю відеозображення й заявив, що ця технологія дає змогу «краще роздивитися шкіру». Про це повідомляє WION.

Заяву Трамп зробив у присутності генерального директора Qualcomm Крістіано Амона, який не став її коментувати. Президент згадав про свою роль у впровадженні 5G і здивувався, як швидко з’явилося наступне покоління. Водночас він неодноразово повертався до теми камер і якості зображення, а це показує, що плутав стандарти мобільного зв’язку з параметрами відео.

«То ми вже переходимо до 6G. Ох. Я був лідером у впровадженні 5G свого часу. А що воно робить? Дає змогу трохи краще роздивитися шкіру? Мені подобалися камери старих часів», – заявив Трамп.

Насправді 6G – це майбутнє покоління стільникового зв’язку, яке має забезпечити вищу пропускну здатність, мінімальну затримку й енергоефективні мережі. Технологія також передбачає нові сервіси на базі розподілених обчислень. Стандарт перебуває на початковому етапі розробки, а його комерційне використання в США очікують не раніше другої половини 2030-х років.

Це не перша технічна помилка Трампа в телекомунікаціях. У 2019 році він закликав швидко впровадити 6G, хоча технологію тоді лише досліджували. За його президентства схвалили злиття операторів T-Mobile і Sprint, послабили правила мережевого нейтралітету й ухвалили рішення щодо розподілу радіочастот.

Федеральна комісія зі зв’язку (FCC) США за призначенням Трампа ухвалила низку регуляторних змін, що вплинули на ринок мобільного зв’язку. Зокрема, комісія переглянула вимоги до прозорості тарифів для споживачів.

