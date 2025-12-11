На «Київстар ТБ» відбулася прем’єра стрічки «Блакитна стежка»

11 грудня платформа кіно й телебачення «Київстар ТБ» почала ексклюзивний онлайн-показ фільму «Блакитна стежка» — кінодрами про боротьбу за свободу вибору в умовах авторитарної системи.

Дія стрічки розгортається у футуристичній Бразилії, де уряд примусово ізолює літніх людей в окремих колоніях під приводом підвищення ефективності молодшого покоління. Головна героїня — майже 80-річна Тереза — не погоджується з таким рішенням влади. Жінка тікає з колонії й вирушає в небезпечну подорож через Амазонію, прагнучи здійснити останнє важливе бажання, поки це ще можливо.

- Реклама -

Стрічка розкриває тему старості як періоду життя, коли людина зберігає право на власні рішення й особисту свободу. Через долю Терези фільм порушує гострі соціальні питання про протистояння людини й системи, яка намагається нав’язати свої правила. Водночас кінодрама зберігає емоційну глибину та людяність, що робить її близькою для широкої аудиторії.

Стрічка отримала український дубляж завдяки ініціативі Василя Байдака. Він придбав права на показ фільму в українських кінотеатрах і разом з партнерами організував створення української озвучки.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Київстар ТБ» дає змогу переглядати контент у високій якості одночасно на п’яти різних пристроях — смартфонах, планшетах, ноутбуках, телевізорах SMART TV, ігрових консолях Xbox або медіаприставках. Сервіс працює для абонентів усіх мобільних операторів й інтернет-провайдерів. Для доступу до платформи потрібна лише авторизація через номер телефону.

Раніше, 17 жовтня, платформа представила ексклюзивну прем’єру повнометражної стрічки «Медовий місяць» — камерної драми про подружню пару в умовах воєнних дій.