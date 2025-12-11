MEGOGO покаже матчі «Динамо» і «Шахтаря» в п’ятому турі Ліги конференцій

11 грудня Динамо й Шахтар проведуть матчі п’ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА. Київський клуб зіграє проти італійської Фіорентини, а донецька команда зустрінеться з мальтійським Хамрун Спартанс.

MEGOGO – офіційний мовник єврокубкових турнірів УЄФА в Україні – ексклюзивно транслюватиме матчі Ліги конференцій та Ліги Європи. Усі ігри можна буде дивитися на OTT-платформі за передплатою «Спорт» і у всіх «MEGOPACK». Окремі поєдинки також покажуть безплатно в прямому ефірі на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у мережах T2 й кабельних операторів.

Матч Фіорентина – Динамо розпочнеться о 19:45 за київським часом. Гру прокоментують Володимир Звєров і Вадим Шевякін. Поєдинок Хамрун Спартанс – Шахтар стартує о 22:00. Його коментуватимуть Сергій Лук’яненко й Віталій Похвала.

Аналітична студія MEGOGO вийде в ефір о 18:30. До ведучого Віталія Кравченка приєднаються ексгравець Динамо і збірної України Олександр Головко, а також комік та футбольний блогер Олег Маслюк.

Після третьої поразки у чотирьох турах Ліги конференцій, останньою з яких стала гра проти Омонії (0:2), Динамо відправило у відставку головного тренера Олександра Шовковського. Команду очолив Ігор Костюк – екснаставник молодіжного складу. У матчі проти Фіорентини київському клубу (3 очки) вкрай потрібно здобути залікові бали, щоб зберегти шанси на вихід у плей-оф. Італійська команда (6 пунктів) прагне реабілітуватися після двох поспіль поразок у єврокубках.

Шахтар уже майже гарантував собі місце у плей-оф турніру, набравши 9 очок у чотирьох поєдинках. Мальтійський Хамрун Спартанс здобув лише 3 залікових бали.

На каналі «MEGOGO СПОРТ» 11 грудня також покажуть матчі Ліги Європи: о 19:45 – Штутгарт проти Маккабі Тель-Авів (6 тур), о 22:00 – Сельта проти Болоньї (6 тур).