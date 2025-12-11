Автомобілі Audi обладнають 5G-технологіями від китайської OPPO

Китайський виробник електроніки OPPO і німецький автоконцерн Audi підписали глобальну угоду про взаємне ліцензування патентів. За цим договором Audi отримує права на стандартні істотні патенти OPPO в галузі стільникового зв’язку, зокрема й на технології 5G.

Ці ліцензії дають Audi змогу впровадити комунікаційні рішення OPPO в усю лінійку підключених автомобілів бренду. Інтеграція має поліпшити функціонал connected cars — транспортних засобів з інтернет-підключенням. Серед ключових можливостей — стабільний високошвидкісний зв’язок для інформаційно-розважальних систем, навігація в режимі реального часу й телеметрія. Водночас технології уможливлять оновлення програмного забезпечення автомобілів через мережу (over-the-air).

Майкл Фріц, керівник департаменту ліцензування інтелектуальної власності Audi, наголосив на важливості досягнутої домовленості. За його словами, угода показує, що конструктивний підхід до переговорів щодо ліцензування SEP-патентів можливий. Такі договори набувають критичного значення для автопромисловості, яка активно впроваджує технології взаємодії транспортних засобів з інфраструктурою (V2X).

Для OPPO це третя двостороння патентна угода з великим автовиробником, що засвідчує зростання визнання технологічного портфеля компанії в автомобільному секторі. За даними аналітичної компанії LexisNexis IPlytics, станом на січень 2025 року OPPO посідає восьме місце у світовому рейтингу за сукупною силою патентного портфеля в галузі 5G.

За офіційною статистикою, станом на вересень 2025 року компанія подала понад 117 тисяч патентних заявок у всьому світі, з яких понад 65 тисяч схвалено. Окрім розробок у галузі зв’язку, технологія швидкої зарядки VOOC flash від OPPO вже працює в понад 60 автомобільних брендах. Загальна кількість транспортних засобів, обладнаних цим рішенням, перевищила 10 мільйонів одиниць.

Компанія продовжує інвестувати в розробку технологій наступних поколінь, зокрема 6G, штучного інтелекту й систем швидкої зарядки, зміцнюючи позиції на глобальному ринку інтелектуальної власності.

Водночас інші автовиробники також активно впроваджують 5G-технології у свої транспортні засоби. Нагадаємо, американська Tesla розробляє новий 5G-модем для Model Y 2026 року випуску, який забезпечить швидкість завантаження до 2,4 Гбіт/с. Пристрій наразі проходить сертифікацію в Федеральній комісії з питань зв’язку США.