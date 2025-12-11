UARU

UARU

Автомобілі Audi обладнають 5G-технологіями від китайської OPPO

Новини
OPPO та Audi

Китайський виробник електроніки OPPO і німецький автоконцерн Audi підписали глобальну угоду про взаємне ліцензування патентів. За цим договором Audi отримує права на стандартні істотні патенти OPPO в галузі стільникового зв’язку, зокрема й на технології 5G.

Ці ліцензії дають Audi змогу впровадити комунікаційні рішення OPPO в усю лінійку підключених автомобілів бренду. Інтеграція має поліпшити функціонал connected cars — транспортних засобів з інтернет-підключенням. Серед ключових можливостей — стабільний високошвидкісний зв’язок для інформаційно-розважальних систем, навігація в режимі реального часу й телеметрія. Водночас технології уможливлять оновлення програмного забезпечення автомобілів через мережу (over-the-air).

- Реклама -

Майкл Фріц, керівник департаменту ліцензування інтелектуальної власності Audi, наголосив на важливості досягнутої домовленості. За його словами, угода показує, що конструктивний підхід до переговорів щодо ліцензування SEP-патентів можливий. Такі договори набувають критичного значення для автопромисловості, яка активно впроваджує технології взаємодії транспортних засобів з інфраструктурою (V2X).

Для OPPO це третя двостороння патентна угода з великим автовиробником, що засвідчує зростання визнання технологічного портфеля компанії в автомобільному секторі. За даними аналітичної компанії LexisNexis IPlytics, станом на січень 2025 року OPPO посідає восьме місце у світовому рейтингу за сукупною силою патентного портфеля в галузі 5G.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

За офіційною статистикою, станом на вересень 2025 року компанія подала понад 117 тисяч патентних заявок у всьому світі, з яких понад 65 тисяч схвалено. Окрім розробок у галузі зв’язку, технологія швидкої зарядки VOOC flash від OPPO вже працює в понад 60 автомобільних брендах. Загальна кількість транспортних засобів, обладнаних цим рішенням, перевищила 10 мільйонів одиниць.

Компанія продовжує інвестувати в розробку технологій наступних поколінь, зокрема 6G, штучного інтелекту й систем швидкої зарядки, зміцнюючи позиції на глобальному ринку інтелектуальної власності.

Водночас інші автовиробники також активно впроваджують 5G-технології у свої транспортні засоби. Нагадаємо, американська Tesla розробляє новий 5G-модем для Model Y 2026 року випуску, який забезпечить швидкість завантаження до 2,4 Гбіт/с. Пристрій наразі проходить сертифікацію в Федеральній комісії з питань зв’язку США.

- Реклама -
  • Позначки
  • 5G

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Трамп переплутав технологію 6G із роздільною здатністю відео

Президент США Дональд Трамп під час виступу показав, що не розуміє суті технології 6G. Він помилково зв'язав стандарт із якістю відеозображення.
Новини

У США з’явилися торгові автомати для продажу супутникових комплектів Starlink

SpaceX встановила в США торгові автомати для продажу комплектів Starlink за 89 доларів. При активації протягом тижня — абонент отримує бонус 100 доларів.
Новини

На «Київстар ТБ» відбулася прем’єра стрічки «Блакитна стежка»

11 грудня на «Київстар ТБ» відбулася ексклюзивна прем'єра фільму «Блакитна стежка» — драми про свободу вибору в авторитарному суспільстві.
Новини

Android отримав функцію відеотрансляції для екстрених викликів

У Android з'явилася функція Emergency Live Video. Вона дає змогу у реальному часі передавати відео диспетчерам екстрених служб під час дзвінка.
Новини

MEGOGO покаже матчі «Динамо» і «Шахтаря» в п’ятому турі Ліги конференцій

MEGOGO покаже п'ятий тур Ліги конференцій за участю Динамо й Шахтаря. Київський клуб зіграє проти Фіорентини, донецький – з Хамрун Спартанс.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати