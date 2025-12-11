UARU

Android отримав функцію відеотрансляції для екстрених викликів

Новини
Android Emergency Live Video

Google запровадила в операційну систему Android нову можливість Emergency Live Video («Екстрена пряма трансляція»), яка дає змогу передавати відео в реальному часі під час звернення до служб невідкладної допомоги. Завдяки цьому диспетчери зможуть бачити ситуацію очима того, хто веде трансляцію.

Нову функцію вбудовано безпосередньо у систему здійснення екстрених викликів. Після з’єднання диспетчер може запропонувати абоненту ввімкнути відеотрансляцію. Якщо той погодиться, камера телефону почне передавати зображення операторам служби допомоги. Такий підхід допомагає швидше оцінити обставини інциденту й надати конкретні рекомендації — від інструкцій із серцево-легеневої реанімації до порад щодо інших невідкладних дій.

Компанія наголошує на захищеності передавання даних: відеопотік шифрують автоматично, а користувач має повний контроль над трансляцією. Він може зупинити передавання відео будь-коли.

Наразі Emergency Live Video працює у Сполучених Штатах на смартфонах з Android 8 й новішими версіями за умови встановлення оновлених сервісів Google Play. Окремі регіони Німеччини й Мексики теж отримали доступ до цієї технології.

Google веде переговори з організаціями громадської безпеки у різних країнах, аби поширити функцію на інші території. Для потенційних партнерів уже підготували технічну документацію щодо впровадження системи.

Emergency Live Video стала черговим кроком Google у вдосконаленні комунікаційних можливостей Android. Нещодавно компанія також почала тестувати функцію Call Reason в застосунку «Телефон», яка дасть змогу позначати виклики як термінові — одержувач побачить відповідне попередження на екрані.

Редакція Mediasat
