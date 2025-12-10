Юлія Завалішина очолила нову Дирекцію корпоративних питань і комунікацій «Київстар»

«Київстар» призначив Юлію Завалішину директоркою новоствореної Дирекції корпоративних питань і комунікацій. Рішення набрало чинності з листопада 2025 року. Про це йдеться на сайті компанії.

Нова дирекція постала внаслідок об’єднання двох підрозділів — Департаменту корпоративних зв’язків і Департаменту регуляторного забезпечення. Таке рішення має підвищити ефективність взаємодії із зовнішніми стейкхолдерами й посилити єдиний голос компанії на ринку.

Юлія Завалішина приєдналася до «Київстар» у жовтні 2024 року на посаду директорки з регуляторного забезпечення. Згодом, у квітні 2025 року, її призначили тимчасово виконувачем обов’язків директорки з корпоративних зв’язків. За цей час компанія реалізувала й під її керівництвом презентувала низку стратегічних проєктів. Серед них — вихід на американську фондову біржу Nasdaq, запуск в Україні технології Starlink Direct to Cell та розробка великої української мовної моделі (LLM).

Об’єднання функцій має забезпечити комплексний підхід до корпоративної й регуляторної політики. Таке рішення набуває особливого значення в умовах динамічних змін, що відбуваються в компанії й на телекомунікаційному ринку загалом.

«Київстар» продовжує трансформуватися з оператора електронних комунікацій у повноцінну цифрову екосистему. Компанія стала першою і єдиною в секторі електронних комунікацій з бізнесом виключно в Україні, акції якої торгуються на біржі США. Стратегія передбачає створення комплексного цифрового середовища, де телекомунікаційні послуги стають базою для інноваційних сервісів.

У 2025 році «Київстар» завершив угоду про придбання 97% корпоративних прав продуктової IT-компанії Uklon. Цей крок став частиною стратегії розширення цифрової екосистеми компанії, яка охоплює ключові сфери життя українців.