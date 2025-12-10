У «Дії» з’явиться мапа провайдерів з енергонезалежним інтернетом

Українці зможуть перевірити у застосунку «Дія» наявність енергонезалежної мережі xPON поблизу свого помешкання. Нова функція допоможе оцінити стабільність інтернет-з’єднання й спланувати роботу чи навчання під час відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Інтерактивна мапа показуватиме користувачам xPON-операторів, які працюють на конкретній адресі, підтвердить наявність технології енергонезалежного інтернету, а також вкаже тривалість автономної роботи мережі за відсутності електроенергії — від 4 до 72 годин. Крім того, передбачена можливість залишати відгуки про якість послуг провайдера, що створить конкурентне середовище й мотивуватиме компанії покращувати сервіс.

Картографічний сервіс відобразить покриття енергонезалежного інтернету по всій Україні. Це дасть змогу виявляти регіони з недостатнім забезпеченням і координувати роботу з інтернет-операторами для розширення мережі. Особливо важливо це для прифронтових громад, де стабільний зв’язок має критичне значення для безпеки мешканців.

Технологія xPON та її переваги

Passive Optical Network (xPON) — це технологія оптичного з’єднання, яка забезпечує доступ до мережі без електроживлення впродовж 72 годин. Оптоволоконний кабель прокладають безпосередньо до помешкання абонента, при цьому на шляху від провайдера немає обладнання, що потребує електропостачання. Щоб інтернет працював, користувачу достатньо живити роутер та ONU-термінал від джерела безперебійного живлення або портативного акумулятора.

Восени 2025 року, на початку нової хвилі відключень електроенергії, попит на xPON зріс на 45-77% залежно від регіону. Сьогодні енергонезалежною технологією користуються 52% абонентів проти 30% у 2021 році. Найвище покриття — понад 70% — зафіксували у Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Київській, Черкаській і Волинській областях.