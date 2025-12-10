Бразилія під’єднає до інтернету всі державні школи до кінця 2026 року

Міністерство зв’язку Бразилії планує забезпечити повний доступ до інтернету у всіх державних школах країни до кінця 2026 року. Про це повідомляє Agência Brasil.

Освітні заклади підключатимуть через оптоволоконні мережі й супутникові технології. Міністр зв’язку Фредеріко де Сікейра Філью наголосив, що забезпечення шкіл інтернетом є пріоритетом уряду, адже це вкрай важливо для розвитку освіти молодого покоління й зменшення соціальної нерівності. Програма охопить усі заклади, зареєстровані у Міністерстві освіти та профінансовані з Фонду підтримки базової освіти.

Водночас із підключенням шкіл Бразилія активно модернізує національну телекомунікаційну інфраструктуру. Країна показала виняткові темпи впровадження мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G) — нині покриття перевищило 64 відсотки населення, що значно більше за цільовий показник у 57 відсотків, який Національне агентство з телекомунікацій (Anatel) планувало досягти 2027 року. Понад дві тисячі муніципалітетів країни вже використовують технологію нового покоління. Це дало Бразилії змогу випередити багато інших держав у швидкості розгортання 5G-мереж.

Водночас уряд продовжує розширювати покриття мобільного зв’язку четвертого покоління (4G) у віддалених регіонах. У 2025 році влада планує під’єднати до цієї технології 1,5 тисячі населених пунктів у сільських районах й округах Бразилії, забезпечивши мобільний зв’язок мешканцям цих територій.

Де Сікейра Філью пояснив, що мережі розгортають поетапно залежно від чисельності населення муніципалітетів. Спочатку технологію впроваджували у великих містах і столицях, тепер черга дійшла до передмість та менших населених пунктів. Наразі покриття 5G у великих центрах охопило 67 відсотків території, яку передбачала тендерна документація.

У січні наступного року відбудеться новий аукціон на частотний діапазон 700 МГц. Це дасть змогу залучити додаткових операторів і розширити покриття мобільного зв’язку. Новий тендер охопить населені пункти з чисельністю понад 600 осіб, які отримають доступ до технології 5G, що стане черговим кроком до загального доступу громадян країни до сучасного мобільного зв’язку.

Питання цифровізації освіти залишається актуальним у всьому світі, проте різні країни обирають протилежні підходи. Так, парламентська більшість Данії нещодавно ухвалила рішення заборонити учням початкових класів користуватися мобільними телефонами протягом навчального дня. Нові правила запрацюють із початку навчального року 2026/2027.