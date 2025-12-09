UARU

В Ізраїлі відклали термін вимкнення мереж 2G і 3G

НовиниТелеком
2G, 3G, 4G та 5G в Ізраїлі
Фото: Mediasat

Міністерство зв’язку Ізраїлю змінило графік припинення роботи стільникових мереж другого й третього поколінь. Про це пише видання NEWSru.co.il.

Відомство з’ясувало, що сотні тисяч пристроїв досі працюють у застарілих стандартах. Про закриття мереж оголосили ще 2021 року, але оператори не встигли замінити обладнання. Тому замість одномоментного відключення, запланованого на 1 січня 2026 року, процес стане поступовим.

За терміни реалізації відповідатимуть стільникові оператори. Водночас вони мають звільнити низькочастотні діапазони 800 і 900 МГц до 1 лютого 2026 року — ці смуги критично важливі для розгортання мереж п’ятого покоління (5G).

Старі мережі працюватимуть далі на високих частотах від 1800 до 2100 МГц. Міністерство попереджає, що така конфігурація може спричинити проблеми з якістю сигналу, особливо в приміщеннях. Тому відомство радить користувачам завчасно перейти на обладнання з підтримкою 4G і 5G.

Окрему увагу приділили екстреним службам. Міністерство має намір зобов’язати операторів підтримувати спеціалізовану мережу 2G для невідкладних викликів до кінця 2028 року. Ця інфраструктура обслуговуватиме всіх користувачів незалежно від оператора, зокрема й туристів. Для надійності систему продублюють додатковим обладнанням.

Редакція Mediasat
