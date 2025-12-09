В Ізраїлі відклали термін вимкнення мереж 2G і 3G

Міністерство зв’язку Ізраїлю змінило графік припинення роботи стільникових мереж другого й третього поколінь. Про це пише видання NEWSru.co.il.

Відомство з’ясувало, що сотні тисяч пристроїв досі працюють у застарілих стандартах. Про закриття мереж оголосили ще 2021 року, але оператори не встигли замінити обладнання. Тому замість одномоментного відключення, запланованого на 1 січня 2026 року, процес стане поступовим.

- Реклама -

За терміни реалізації відповідатимуть стільникові оператори. Водночас вони мають звільнити низькочастотні діапазони 800 і 900 МГц до 1 лютого 2026 року — ці смуги критично важливі для розгортання мереж п’ятого покоління (5G).

Старі мережі працюватимуть далі на високих частотах від 1800 до 2100 МГц. Міністерство попереджає, що така конфігурація може спричинити проблеми з якістю сигналу, особливо в приміщеннях. Тому відомство радить користувачам завчасно перейти на обладнання з підтримкою 4G і 5G.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Окрему увагу приділили екстреним службам. Міністерство має намір зобов’язати операторів підтримувати спеціалізовану мережу 2G для невідкладних викликів до кінця 2028 року. Ця інфраструктура обслуговуватиме всіх користувачів незалежно від оператора, зокрема й туристів. Для надійності систему продублюють додатковим обладнанням.