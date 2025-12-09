«Укртелеком» запроваджує гігабітний інтернет для всіх абонентів оптичної мережі

Телекомунікаційний оператор «Укртелеком» запроваджує гігабітну швидкість як стандарт для домашніх користувачів оптичної мережі GPON (Gigabit Passive Optical Network). Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

З 1 січня 2026 року швидкість оптичного інтернету для домогосподарств зросте до 1 Гбіт/с. Усі абоненти отримають це автоматично незалежно від тарифного плану. Звертатися до контакт-центру чи центрів обслуговування не треба. Оператор підкреслює, що зміни не передбачають жодних додаткових платежів або прихованих умов.

«Ми хочемо, щоб гігабітний інтернет став новим стандартом для українців, а не преміальною опцією», — зазначив комерційний директор «Укртелеком» Ігор Яремчук. За його словами, підвищення швидкості до 1 Гбіт/с для домогосподарств на GPON-мережі без доплат є послідовним внеском компанії в цифрову стійкість країни.

«Укртелеком» забезпечує доступ до гігабітного інтернету в усій своїй оптичній мережі — від обласних центрів до невеликих населених пунктів. Компанія розбудовує інфраструктуру за єдиним технологічним стандартом в усій країні, що й відрізняє її від регіональних провайдерів.

Оператор інвестує в системи енергонезалежності, резервування та централізований моніторинг мережі. Такий підхід допомагає підтримувати стабільну швидкість і якість послуг навіть під час енергетичних труднощів. «Запровадження гігабітного стандарту швидкості є результатом цих інвестицій та щоденної роботи нашої команди в умовах повномасштабної війни», — додав Ігор Яремчук.

Щоб користуватися всіма можливостями швидкості 1 Гбіт/с, абонентам знадобиться мережеве обладнання з відповідною пропускною здатністю. Йдеться про маршрутизатори або Wi-Fi Mesh-системи, які підтримують гігабітні з’єднання.

Нагадаємо, раніше «Укртелеком» отримав сертифікат відповідності міжнародному стандарту ISO 27001, що підтверджує високий рівень захисту даних і надійність інфраструктури оператора.