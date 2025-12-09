UARU

MEGOGO покаже топматчі шостого туру Ліги чемпіонів: Інтер – Ліверпуль та Реал – Ман Сіті

Ліга чемпіонів на MEGOGO

Медіасервіс MEGOGO розпочинає покази матчів 6-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Трансляції стартують 9 грудня й триватимуть два дні. Глядачі побачать найяскравіші поєдинки європейського футболу.

Центральним матчем вечора 9 грудня стане протистояння «Інтера» й «Ліверпуля» в Мілані. Зустріч почнеться о 22:00 за київським часом. Гру коментуватимуть Олександр Новак і Віталій Кравченко, а передматчева аналітична студія стартує о 21:00. До ведучого Сергія Лук’яненка приєднаються колишній гравець збірної України Едуард Цихмейструк та експерт з італійського футболу Юрій Шевченко.

Наступного дня, 10 грудня, глядачі зможуть побачити матч між «Реалом» і «Манчестер Сіті». Трансляцію гри коментуватимуть Володимир Звєров і Віталій Волочай, а студійний випуск стартує за годину до початку поєдинку. Програму вестиме Олександра Кучеренко, гостями студії стануть Едуард Цихмейструк та футбольний блогер і комік Олег Маслюк.

Усі матчі показуватимуть на платформі MEGOGO за передплатою «Спорт» і у всіх пакетах «MEGOPACK». Окремі ігри також будуть доступні безплатно в прямому ефірі телеканалу «MEGOGO СПОРТ» у мережі T2 та в кабельних операторів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

У турнірній таблиці лідирують «Інтер» і «Реал» — вони набрали по 12 очок. Попереду лише «Арсенал» — 15 очок. «Ліверпуль» і «Манчестер Сіті» займають позиції в зоні плей-оф із 10 і 9 очками відповідно.

Розклад безплатних трансляцій на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» включає матч «Юніон Сент-Жилуаз» – «Марсель» 9 грудня о 22:00 і поєдинок «Карабах» – «Аякс» 10 грудня о 19:45. Обидві гри також пройдуть у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

MEGOGO є офіційним мовником єврокубків УЄФА в Україні й забезпечує ексклюзивний показ усіх матчів турніру для української аудиторії.

