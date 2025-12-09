Кількість базових станцій 5G у Китаї досягла 4,76 мільйона

Телекомунікаційна інфраструктура п’ятого покоління в Китайській Народній Республіці стрімко розвивається. Станом на кінець жовтня цього року загальна кількість базових станцій п’ятого покоління в країні сягнула 4,76 млн одиниць. Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на дані Міністерства промисловості й інформатизації КНР.

З початку року інфраструктура поповнилася 507 тис. нових об’єктів. Обладнання 5G становить 37% від усіх мобільних базових станцій. Це засвідчує послідовне втілення державної стратегії цифровізації економіки.

Разом з інфраструктурою зростає й абонентська база. Кількість користувачів мереж п’ятого покоління перевищила 1,18 млрд осіб — на 170 млн більше, ніж у грудні минулого року. Абоненти 5G становлять 64,7% від усіх користувачів мобільного зв’язку в країні.

Телекомунікаційний сектор показує позитивну фінансову динаміку. За десять місяців цього року доходи галузі зросли на 0,9% у річному обчисленні й перевищили 1,46 трлн юанів, що становить близько 207 млрд дол. США.

Китай розгортає мережі п’ятого покоління одними з найшвидших темпів у світі. Країна зберігає лідерство за масштабами впровадження технології 5G — як за кількістю базових станцій, так і за чисельністю підключених користувачів.

Водночас китайські виробники телекомунікаційного обладнання стикаються з обмеженнями на міжнародних ринках. Єврокомісія працює над юридичним закріпленням заборони на використання продукції Huawei та ZTE в мережах п’ятого покоління країн-членів ЄС, вважаючи ці компанії постачальниками з високим рівнем ризику.