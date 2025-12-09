Adobe вбудувала YouTube Shorts у мобільну версію Premiere для iOS

Компанія Adobe випустила оновлення програми Premiere для iOS, яке дає змогу користувачам iPhone створювати короткі відео й публікувати їх одразу на платформі YouTube. Нова функція поєднує інструменти відеомонтажу та можливість миттєвої публікації контенту формату Shorts. Про це повідомляє Techcrunch.

Оновлений застосунок відкриває окремий розділ для роботи з короткометражним відеоконтентом. Користувачі мають доступ до бібліотеки готових шаблонів, ефектів і переходів, створених топовими авторами. Ці шаблони містять заздалегідь налаштовані текстові елементи, візуальні ефекти й анімаційні переходи, які можна підлаштувати під власні потреби або використати як основу для своїх проєктів.

- Реклама -

Post Directly to YouTube with Premiere for iPhone | Coming Soon | Adobe Video

Watch this video on YouTube

Процес створення відео починається із завантаження Premiere з App Store. Увійшовши в програму, треба натиснути «Create for YouTube». Відеоматеріали можна завантажити з камери смартфона, хмарного сховища або Adobe Creative Cloud. Після завершення редагування користувач публікує відео одразу на свій YouTube-канал.

Інтеграція дає змогу робити повний цикл створення контенту на мобільному пристрої. Функціонал охоплює обрізання відео, додавання тексту, налаштування звукового супроводу й колірної гами. Шаблони можна знаходити одразу в стрічці YouTube Shorts і перенести в мобільну версію Premiere кількома дотиками.