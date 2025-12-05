У США представили «вічне» сховище на базі ДНК — терабайти в капсулі розміром з таблетку

Американський стартап Atlas Data Storage оголосив про запуск платформи Atlas Eon 100 — першого комерційного рішення для тривалого архівування цифрової інформації на базі синтетичних молекул ДНК. Технологія обіцяє зберігати великі масиви даних тисячоліттями у форматі, стійкому до деградації й втрат.

Нова система розв’язує ключову проблему сучасних електронних носіїв — обмежений термін служби. Ідею використання ДНК для збереження цифрових даних науковці обговорюють протягом останніх років, проте Atlas Data Storage стала однією з перших компаній, які запропонували комерційне рішення. Розробники пропонують використовувати природний механізм збереження генетичної інформації, котрий виявився найнадійнішим за мільярди років еволюції. Утім технологія має суттєве обмеження: запис і зчитування відбуваються значно повільніше порівняно зі стандартними накопичувачами через послідовність біохімічних реакцій.

Платформа працює як сервіс, а не як автономний пристрій для індивідуального використання. Клієнти передають Atlas Data Storage цифрові файли будь-якого формату, які компанія перетворює на послідовність із чотирьох нуклеотидів: аденіну (A), цитозину (C), гуаніну (G) і тиміну (T). Цей генетичний код замінює традиційну двійкову систему запису інформації.

Після синтезу молекул дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) із закодованими даними матеріал проходить зневоднення й герметизацію в спеціальних капсулах. Такий формат забезпечує тривале зберігання без потреби в енергоживленні чи особливих умовах.

Інформацію відновлюють через секвенування вмісту капсули. Компанія використовує стандартне обладнання для зчитування генетичних послідовностей, доступне на ринку. Процедура не потребує спеціалізованого середовища й виконується в типових офісних приміщеннях. Після завершення секвенування система автоматично перетворює генетичний код назад у двійковий формат.

Щільність запису в Atlas Eon 100 перевищує показники магнітних стрічок у тисячу разів, що дозволяє зберігати терабайти даних у капсулі розміром із фармацевтичну таблетку. Вбудовані алгоритми корекції забезпечують точність відновлення на рівні 99,99999999999%, виключаючи практично будь-які втрати під час зчитування.

Розробник не розкриває точної місткості одного картриджа й вартості послуги. Сервіс орієнтований на корпоративних клієнтів, державні установи, архівні фонди музеїв і приватних осіб зі значними фінансовими можливостями. Компанія розглядає своє рішення як альтернативу для тривалого збереження критично важливої інформації, яку неможливо втратити через технологічне застарівання носіїв.

Напрям зберігання даних на ДНК активно розвивається в різних країнах. Нещодавно китайські вчені представили експериментальний носій у форматі касети з ДНК-плівкою, здатний вміщувати 36 петабайтів інформації — еквівалент 36 тисяч терабайтних жорстких дисків.