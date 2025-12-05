Компанія Spotify оголосила про намір трансформуватися з аудіоплатформи в повноцінний відеосервіс. Як повідомляє The Tech Buzz, уже цього місяця сервіс запустить інтеграцію музичних відео у свій застосунок.

Нова функція дасть змогу американським користувачам перемикатися між аудіо- й відеоформатами популярних композицій. Компанія поставила за мету створити «найкращий відеодосвід», здатний конкурувати з провідними гравцями індустрії — YouTube і TikTok. Про це свідчать опубліковані вакансії, де Spotify позиціює себе як платформу, що еволюціонує «від сервісу, орієнтованого насамперед на аудіо, до відеосервісу світового рівня».

Реалізувати плани вдалося завдяки ліцензійним домовленостям із провідними звукозаписними лейблами й Національною асоціацією музичних видавців, укладеним восени цього року. Угоди передбачають положення про аудіовізуальні права, потрібні для запуску нових продуктів.

Головний бізнес-директор Spotify Алекс Норстрьом наголосив на стратегічному значенні досягнутих домовленостей. За його словами, отримані права забезпечують доступ до ширших відеоможливостей і створюють основу для впровадження інновацій. На останньому квартальному звіті він назвав ці угоди «ключовою стратегічною метою», що відкриває перспективи для подальшого розширення функціоналу платформи.

Нагадаємо, раніше Netflix і Spotify домовилися про запуск відеоподкастів.