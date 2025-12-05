Netflix веде ексклюзивні переговори про купівлю активів Warner Bros. Discovery

Стрімінговий гігант Netflix почав ексклюзивні переговори з Warner Bros. Discovery (WBD) про придбання ключових активів медіакорпорації. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.

Netflix цікавиться кіностудією Warner Bros., телеканалом HBO та платформою HBO Max. Компанія направила WBD уже другу пропозицію й залучає десятки мільярдів доларів на фінансування цієї угоди.

- Реклама -

За інформацією джерел, сторони можуть оголосити про домовленості найближчим часом. Netflix готова заплатити WBD $5 млрд, якщо регулятори не схвалять угоду.

У жовтні Warner Bros. Discovery оголосила, що розглядає можливість продати компанію повністю або окремі її сегменти. Керівництво хоче завершити угоду до кінця поточного року. Раніше WBD планувала розділити бізнес на дві компанії: одна отримає кіностудію та стрімінгові сервіси, друга — кабельні телемережі, зокрема CNN, TNT і Food Network.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Джерела уточнюють: Warner Bros. Discovery має завершити виділення кабельних каналів до закриття угоди зі стрімінговим гігантом. Капіталізація WBD від початку року зросла у 2,3 раза й сягнула близько $60,9 млрд.

Окрім Netflix, до придбання WBD виявляють інтерес Paramount Skydance і Comcast Corp. Paramount — єдиний претендент, який хоче купити корпорацію цілком, разом із кабельними каналами. Comcast, як і Netflix, претендує лише на розважальні та стрімінгові активи.

Якщо угода відбудеться, найбільший у світі стрімінговий сервіс за передплатою об’єднається з однією з найстаріших голлівудських кіностудій, що помітно змінить розташування сил в індустрії розваг. Warner Bros. володіє величезним архівом фільмів і серіалів, зокрема франшизою про Гаррі Поттера та ситкомом «Друзі». Крім цього, Netflix отримає телеканал HBO з його бібліотекою культових проєктів — «Клан Сопрано» та «Білий лотос».