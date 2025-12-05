Netflix оголосив про придбання Warner Bros. Discovery за 82,7 мільярда доларів

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив про укладення остаточної угоди щодо придбання медіаконгломерату Warner Bros. Discovery (WBD) за 82,7 мільярда доларів. Угода передбачає як грошову виплату, так і передачу частини акцій покупця.

Netflix отримує контроль над однією з найстаріших голлівудських студій, заснованою 1923 року, а також над телемережею HBO, стрімінговим сервісом HBO Max і масштабною бібліотекою кіно- та телепродукції. Водночас платформа здобуває доступ до численних франшиз, зокрема до кіновсесвіту DC Comics, всесвітів «Гаррі Поттера» й «Володаря Кілець», а також культових серіалів «Гра престолів», «Клан Сопрано», «Теорія великого вибуху» і «Білий лотос».

- Реклама -

Менш ніж за добу після початку ексклюзивних переговорів сторони досягли домовленості. Netflix обійшов інших претендентів на купівлю, серед яких були Paramount Skydance і Comcast. За умовами угоди Warner Bros. й HBO Max формально виходять зі структури WBD і інтегруються в екосистему Netflix.

Угоду можна буде завершити після того, як Discovery Global відокремиться від Warner Bros. — цей процес заплановано на третій квартал 2026 року. Перехідний період триватиме від 12 до 18 місяців, протягом яких студії Warner Bros. продовжуватимуть поточну роботу, а Netflix розпочне інтеграцію придбаних активів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Керівництво Netflix заявило про намір зберегти традиційну модель кінотеатральних релізів фільмів Warner Bros., які щороку залучають велику аудиторію до кінопрокату. Водночас залишається неясним, чи мережа HBO й HBO Max функціонуватимуть як окремі платформи після інтеграції їхнього контенту у Netflix.

Річний дохід Warner Bros. перевищує 2,5 мільярда доларів. Компанія має налагоджені зв’язки з творчими талантами, розвинені виробничі потужності й глобальну дистрибуційну мережу. Аналітик Morgan Stanley особливо виділяє потенціал прибутків від таких активів, як всесвіт DC Comics, «Гаррі Поттер» і «Володар Кілець», протягом наступних десятиліть.

Експерти галузі називають угоду «тектонічним зрушенням» у медіаіндустрії. Об’єднання контенту й ресурсів може посилити лідерські позиції Netflix на ринку стрімінгових послуг. Втім, угода потребує схвалення антимонопольних регуляторів США і Європи, які розглядають її як можливу загрозу надмірної концентрації влади над контентом.

Представники кіноіндустрії вже звернулися до Конгресу США з проханням перешкодити угоді. Гільдія режисерів Америки планує зустрітися з керівництвом Netflix, аби обговорити можливі наслідки придбання. В індустрії побоюються, що стратегія Netflix з акцентом на цифрові релізи може негативно вплинути на традиційний кінотеатральний прокат.

Для передплатників обох платформ об’єднання може означати розширення доступної бібліотеки, появу нових ексклюзивних проєктів і можливість перегляду архівної класики за однією передплатою. Оптимізація бізнес-моделі й перегляд прав на контент відбуватиметься поетапно протягом перехідного періоду.

Нагадаємо, що HBO Max нещодавно офіційно запустився на українському ринку й доступний як у прямому форматі, так і через партнерську інтеграцію з MEGOGO.