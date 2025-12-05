lifecell запустив сервіс автоматизованих викликів для бізнес-клієнтів

Мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, запустив для бізнес-клієнтів послугу «Комерційні виклики». Рішення дає змогу компаніям спілкуватися з клієнтами в контрольований і безпечний спосіб без залучення операторів кол-центрів.

Послуга працює як автоматизовані телефонні дзвінки, що допомагають компаніям спілкуватися з клієнтами на важливих етапах обслуговування. Бізнес може передавати верифікаційні коди, підтверджувати фінансові операції, авторизувати користувачів і вчасно інформувати їх про зміни у сервісах.

- Реклама -

Раніше верифікаційні повідомлення надсилали переважно через SMS. Голосовий канал доставки підвищує ймовірність вчасного отримання коду до 100%. Послуга працює на базі IP-телефонії (VoIP), що забезпечує стабільну якість з’єднання навіть за великого навантаження й підтримує різні сценарії використання.

Важлива особливість рішення – прозорість комерційних звернень для споживачів. Оператор контролює походження рекламних дзвінків і карає компанії, що телефонують без підтвердженої згоди користувачів. Це додатково захищає від спаму та нав’язливих дзвінків.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Послуга призначена для банків, маркетплейсів, проєктів електронної комерції, логістичних компаній, страхових організацій, комунальних служб, медичних закладів і малого бізнесу.

Сервіс підходить для авторизації користувачів через одноразові паролі (OTP) і двофакторну автентифікацію, підтвердження операцій та замовлень, інформування про статуси послуг чи рахунків, проведення маркетингових кампаній, опитувань і нагадувань.

Ключові переваги послуги – швидкість і масштабованість із можливістю зробити тисячі дзвінків за кілька хвилин, висока якість з’єднання навіть за великого навантаження, економічність порівняно з SMS чи роботою кол-центрів, персоналізація сценаріїв під конкретні завдання та просте підключення без складної ІТ-інтеграції.

Максимальна тривалість одного комерційного виклику – 120 секунд, що спонукає компанії формувати чіткі й ефективні сценарії взаємодії. Номери для таких викликів не приймають вхідні дзвінки, що відокремлює цей трафік від звичайного голосового зв’язку та забезпечує відповідність функціональному призначенню послуги. Сервіс не працює для міжнародних з’єднань.

Вартість послуги залежить від обсягу викликів і обраного сценарію. Базова вартість одного комерційного виклику – 0,45 грн, тарифікація в мережі lifecell – 0,09 грн/хв, для дзвінків на інші мережі в Україні – 0,11 грн/хв.

Отримати комерційну пропозицію й активувати «Комерційні виклики» можна через корпоративного менеджера lifecell для чинних клієнтів або залишивши заявку на сайті оператора.