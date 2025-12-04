В Україні заборонили ще 7 російських онлайн-кінотеатрів

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада) розширила перелік заборонених російських медіасервісів. Регулятор додав до нього сім онлайн-кінотеатрів держави-агресора, які працюють на 112 інтернет-ресурсах. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства за підсумками засідання 4 грудня.

Рішення ухвалили на підставі офіційних звернень. Заборону ініціювали Громадська спілка «Ініціатива Чисте Небо» й Департамент захисту національної державності Служби безпеки України (СБУ).

- Реклама -

До переліку заборонених увійшли такі медіасервіси: BobFilm із 66 доменами, LordFilm із 35 сайтами, Mirfilm.net із п’ятьма ресурсами, KinoKong із трьома доменами, а також OnTVtime (www.ontvtime.ru), «Смотри ТВ» (smotru.tv) й «ТВ России.live» (tv-russia.live).

Регулятор виявив низку ознак, які підтверджують спрямованість цих сервісів на російську аудиторію. Усі заблоковані платформи використовують російську як основну мову інтерфейсу. Вони також поширюють контент за участю осіб, які перебувають у Переліку загроз національній безпеці України, зокрема Порєченкова, Охлобистіна, Безрукова, Мерзлікіна й Харатьяна.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Крім того, заборонені кінотеатри надають доступ до фільмів, які Закон України «Про кінематографію» забороняє розповсюджувати. Частина сервісів транслює російські телеканали «Россия 1», «Россия 24», «НТВ» й «Первый канал». На цих ресурсах розміщено рекламу товарів і послуг для мешканців держави-агресора.

Водночас Нацрада доповнила перелік раніше заблокованих медіасервісів. Регулятор додав 18 нових доменів HD Rezka, три сайти Kinobar і два ресурси RusTv.live.

Регулятор надішле офіційне звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК). У зверненні йтиметься про технічне обмеження провайдерами доступу до зазначених інтернет-ресурсів.

Після останнього оновлення загальна кількість заборонених медіасервісів держави-агресора в переліку Нацради становить 56. Для порівняння, 17 липня 2025 року регулятор також заблокував сім російських ресурсів: UZOR.SU, «Дома ТВ Нет», KinoJump, LegalKino, RSerial.TV, RusTv.live, Telek.top і KINOGO.