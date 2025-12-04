Український розробник створив сервіс для моніторингу популярності фільмів і серіалів

Євген Русаков, Front-End Tech Lead компанії «Сільпо», відкрив публічний доступ до сервісу Ratingo, що відстежує тренди кіноіндустрії. Платформа збирає дані про перегляди з різних стрімінгових сервісів і оновлює статистику кожні 10 хвилин. Про це пише dev.ua.

Ідея проєкту виникла з особистої потреби розробника. Євген регулярно дивиться серіали й фільми на дозвіллі, проте велика кількість релізів і різноманітність платформ ускладнювали вибір якісного контенту. Спочатку він створив базову версію інструменту для себе — простий моніторинг популярного контенту. Згодом розробник вирішив удосконалити сервіс і за кілька вечорів підготував публічну версію. Розробник опублікував код проєкту на GitHub.

Сервіс розв’язує проблему штучних трендів стрімінгових платформ. Замість пошуку на Netflix, Max, Amazon, Hulu, Disney+ й інших сервісах користувачі бачать, що насправді дивляться глядачі просто зараз. У сервісі можна переглядати рейтинги на глобальному рівні або лише для України.

У сервісі є топ-3 релізів і категорія «Злети та падіння». Вона показує зміну кількості глядачів за 30 або 90 днів. Окремий розділ «Надходження» показує найближчі прем’єри, зокрема нові серії популярних серіалів.

Технічно сервіс використовує кілька API. Trakt API дає статистику переглядів на різних платформах. TMDB API надає інформацію про описи проєктів, акторський склад, рейтинги, серії й сезони. Коли в TMDB немає рейтингів, система звертається до IMDb API. Сервіс оновлює дані кожні 5-10 хвилин, а нові релізи шукає кожні 6 годин.

Проєкт відкритий до пропозицій користувачів. На сайті працює розділ «Ідеї розвитку», де можна голосувати за наявні ідеї або пропонувати власні функції.

Ratingo — не єдиний приклад, коли розробники створюють інструменти для роботи з великими обсягами контенту. Нещодавно автор каналу DAO запустив інтерактивну мапу україномовного YouTube із понад 10 000 каналів. Проєкт групує канали за тематиками, а розмір кожного елемента відповідає кількості підписників.