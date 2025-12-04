Paramount збільшив неустойку до $5 млрд у пропозиції щодо купівлі Warner Bros. Discovery

Компанія Paramount збільшила неустойку за придбання Warner Bros. Discovery (WBD) із $2,1 млрд до $5 млрд. Цю суму отримає WBD, якщо сторони домовляться про угоду, але вона не відбудеться. Як повідомляє Bloomberg, Paramount впевнений, що угода про злиття успішно пройде перевірку регуляторів.

Зараз Warner Bros. Discovery розглядає пропозиції трьох великих медіагруп — Paramount, Netflix і Comcast. Компанія може обрати покупця протягом кількох тижнів.

Paramount подав п’ять різних заявок і прагне отримати повний контроль над WBD. Натомість Netflix і Comcast пропонують інший варіант — виділити кабельні мережі Warner Bros. в окрему компанію.

Усі три угоди неминуче привернуть увагу антимонопольних регуляторів. Вони також викликають занепокоєння через можливе скорочення робочих місць у голлівудській індустрії. Paramount — найменша з трьох компаній-претендентів. Comcast лідирує за обсягом продажів, а Netflix має найвищу ринкову капіталізацію.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Warner Bros. Discovery офіційно оголосила про пошук покупців. У другому раунді Netflix поліпшив свою пропозицію щодо купівлі WBD.