«Київстар» збільшив кількість країн, у яких діє «Роумінг як вдома»

Мобільний оператор «Київстар» додав нові країни до послуги «Роумінг як вдома» з 18 грудня 2025 року. Перелік поповнили чотири напрямки, в яких абоненти зможуть користуватися умовами свого тарифного плану так само як в Україні, зокрема Суперсилами, пакетами хвилин, SMS та гігабайтів.

Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Кіпр поповнили перелік країн, в яких діють стандартні тарифні умови. Так загальна кількість напрямів зросла до 32 країн. Серед них Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва, Чехія, Франція, Болгарія, Іспанія, Естонія, Латвія, Австрія, Нідерланди, Бельгія, Великобританія, Греція, Португалія, Фінляндія (за винятком Аландських островів), Швеція, Данія, Ірландія, Люксембург, Словенія, Хорватія та Мальта.

- Реклама -

Водночас оператор оптимізує надання додаткових сервісів. Зокрема, компанія припиняє безплатне використання трафіку для низки популярних додатків і месенджерів. Серед них Telegram, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, Google Maps, Apple Maps, Booking, Airbnb, Skyscanner і Tickets.ua.

У країнах із послугою «Роумінг як вдома» на використання цих сервісів витрачатимуться тарифні гігабайти. В інших напрямах застосовуватимуться базові роумінгові тарифи. Водночас додатки «Мій Київстар» і Helsi залишаться доступними без витрат трафіку. Оновлення стосуються як країн «Роумінг як вдома», так і інших держав першої й другої зони роумінгу, а також пакетів «Комфортний роумінг» для бізнес-клієнтів, «Ідеальний роумінг» і «Суперсили 5 ГБ у роумінгу».

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Щоб збільшити обсяг інтернету за кордоном, абоненти можуть під’єднати «Суперсилу 5 ГБ у роумінгу» без додаткових платежів. Користувачі передплати й контрактних планів зможуть використовувати тарифні пакети гігабайтів у всіх країнах першої зони роумінгу.

З 1 січня 2026 року запрацюють роумінгові ліміти витрат на суму 2000 грн і 4000 грн. Вони допоможуть контролювати витрати на зв’язок під час поїздок за межі України. Коли витрати досягнуть цих сум, оператор тимчасово призупинить доступ до мобільного інтернету в роумінгу, а користувач отримає SMS-повідомлення.

Відновити доступ до інтернету можна трьома способами. Перший варіант — надіслати USSD-запит 106222#. Другий — через застосунок «Мій Київстар». Третій передбачає автоматичне відновлення: для абонентів передплати — після поповнення рахунку, для користувачів контракту й бізнес-клієнтів — першого числа нового місяця.

Також із початку наступного року абоненти зможуть самостійно керувати лімітами коштів і гігабайтів через застосунок «Мій Київстар». Ця функція працюватиме виключно за кордоном у всіх країнах, в яких доступний роумінг. Умови надання послуг в Україні залишаються незмінними.